Corte Suprema frena aranceles de Trump; el presidente responde con nuevo impuesto global

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro golpe a la política comercial de Donald Trump al dictaminar que el mandatario excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que alteraron el comercio mundial.

El fallo, aprobado por seis votos contra tres, determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) “no autoriza al presidente a imponer aranceles”. La resolución invalida los llamados gravámenes “recíprocos”, aunque mantiene los aplicados a sectores específicos como acero, aluminio y automóviles.

La Corte de EU afirma que los aranceles impuestos por su presidente alteran el orden económico mundial

La decisión confirma sentencias previas de tribunales inferiores que ya habían considerado ilegales varios de los aranceles impulsados por Trump. Un tribunal comercial había bloqueado en mayo su entrada en vigor, pero el caso escaló hasta el máximo tribunal.

Trump contraataca con nuevo arancel global

Lejos de retroceder, Trump respondió el mismo día firmando una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% a productos extranjeros.

Trump reacciona imponiendo 10% de nuevo arancel a nivel global

“Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel global del 10% para todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, escribió Trump en redes sociales.

El nuevo arancel entrará en vigor el 24 de febrero a las 12:01 a. m., hora de Washington. Sin embargo, quedarán exentos los productos que cumplan con las reglas del T-MEC, así como algunos agrícolas.

El nuevo arancel que firmó entraría en función el primer minuto del próximo 24 de febrero

¿Qué cambia y qué puede pasar?

Trump implementó el nuevo gravamen bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite imponer aranceles por hasta 150 días sin aprobación del Congreso. Cualquier extensión requeriría aval legislativo, un escenario complejo ante la resistencia de demócratas y algunos republicanos.