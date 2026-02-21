Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Lo extrañan en el Nido! Viñas se luce con doblete en heroico empate del Real Oviedo ante la Real Sociedad

Federico Viñas metió dos goles en el partido de la Jornada 25 de LaLiga | X: @LaLiga
Mauricio Díaz Valdivia 09:34 - 21 febrero 2026
El exdelantero de América aportó con un par de anotaciones en lo que habría sido una victoria importante en la temporada para el equipo carbayón

Real Oviedo sigue con problemas de descenso al mantenerse en el último lugar de la tabla de LaLiga; sin embargo, en el partido de la Jornada 25, los dirigidos por Guillermo Almada tuvieron una gran actuación.

De hecho, el cuadro visitante estuvo a punto de vencer a la Real Sociedad, pero no pudieron mantener la ventaja que habían tomado a lo largo del tiempo regular.

Empate frenético en Anoeta | X: @LaLiga

¿Qué pasó en el inicio de la jornada sabatina?

A pesar de que el partido tuvo seis goles, el primer tiempo no contó con ninguno de ellos, pues fue hasta la segunda mitad, de manera más específica al 50', cuando apareció por primera vez Federico Viñas, para sorpresivamente entregar la ventaja para el visitante mediante un potente cabezazo que dejó parado al portero rival.

Lo sorpresivo, más allá del primer gol, también llegó cuando el ariete uruguayo solamente tuvo que hacer uso de dos minutos más para ser el autor de su doblete, separándose de los de Anoeta en un duelo relevante por los puntos en juego.

Viñas marcó doblete en tan solo dos minutos para Real Oviedo | X: @LaLiga

Tuvieron que pasar 12 minutos más, para que Real Sociedad se metiera en el partido, pues al minuto 64, Orri Óskarsson, con otro cabezazo logró descontar, poniendo el juego a un solo gol, pero el mejor acto de esta obra aún estaba por llegar.

Locura de final

En la agonía del compromiso, primero al 87', Duje Cáleta-Car aportó para el empate, mismo que tres minutos después estuvo acompañado por el segundo gol de Óskarsson, con una tremenda remontada que hundía todavía más al Oviedo en la tabla, y casualmente con el único gol del partido que no fue anotado con la cabeza.

Después de toda la algarabía que había generado el 3-2 en San Sebastián, un tiro de esquina al 90+2', tuvo en su ejecución un centro prácticamente perfecto de Santi Cazorla, para que el ex de Manchester United Eric Bailly pudiera elevarse y rematar de buena manera para llevarse un punto que de poco sirve, pero genera un golpe anímico a favor.

Orri Óskarsson también fue el autor de un doblete en el duelo ante Oviedo | X: @RealSociedad

Con este resultado, Real Sociedad se mantiene en la posición nueve de la tabla con 32 puntos, pero para Real Oviedo, perder la posibilidad de llevarse los tres puntos sí los ha afectado, pues están en el fondo de la tabla con tan solo 17 unidades, a ocho de Rayo Vallecano, quienes tienen el último puesto de no descenso.

