Contra

¿De qué murió la influencer Bianca Dias a los 27 años?

Familiares y amigos lamentaron su partida y dedicaron mensajes de amor / IG: @_biancadias
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:54 - 21 febrero 2026
La creadora de contenido falleció días después de someterse a una cirugía estética en Brasil

La influencer brasileña Bianca Dias, de 27 años, murió esta semana en Mauá, en la Región Metropolitana de São Paulo, Brasil, pocos días después de haberse sometido a una cirugía estética.

La joven había ganado popularidad en redes sociales por compartir fotografías sobre su estilo de vida. Su fallecimiento fue confirmado por familiares y amigos a través de publicaciones en redes sociales, donde se informó que la causa de muerte fue una embolia pulmonar.

La influencer brasileña Bianca Dias ganó popularidad al compartir su estilo de vida en redes / IG: @_biancadias

¿Qué se sabe sobre su muerte?

De acuerdo con el testimonio de su sobrina, Giovanna Borges, Bianca se encontraba en proceso de recuperación cuando sufrió la complicación. Fue auxiliada y trasladada a un hospital; sin embargo, llegó sin signos vitales.

“Quiero agradecerte por los numerosos mensajes. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de preocuparse y enviar un mensaje, quien pueda rezar por la familia, independientemente de su religión, estaré extremadamente agradecida”, escribió Giovanna.

Medios brasileños informaron que el cuerpo de la influencer fue enterrado la mañana del viernes 20 de febrero en el Cementerio Municipal de São José, en Ribeirão Pires, en una ceremonia privada para familiares y amigos cercanos.

La causa de su muerte fue una embolia pulmonar tras recuperarse de una cirugía / IG: @_biancadias

El dolor de su familia y amigos

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. El masajista Jeff Safra le dedicó un emotivo mensaje, asegurando que el cariño que compartieron trascendía incluso la muerte.

Por su parte, su hermana mayor, Kety Dias, expresó un profundo sentimiento de culpa por lo sucedido y recordó el vínculo protector que mantuvo con Bianca desde la infancia.

“Siempre quise protegerte de todo, como si el mundo pudiera ser menos duro si yo estuviera cerca”, escribió Kety.
Familiares y amigos se despidieron de ella resaltando sus cualidades / IG: @_biancadias

La muerte de Bianca Dias ha generado conmoción entre sus seguidores, quienes continúan enviando mensajes de apoyo a su familia.

