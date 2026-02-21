Donald Trump sorprende a Cristiano Ronaldo: "Te necesitamos ya"

No es broma, Donald Trump ha lanzado un mensaje directo para Cristiano Ronaldo a través de redes sociales, el cual se puede entender de distintas maneras, pues el norteamericano no ha sido claro con lo que le quiso decir al lusitano.

Con la fecha de inicio de la Copa del Mundo tan cercana, las palabras de Trump podrían pedir la presencia temporal del 'Bicho' en Estados Unidos, o bien, a tan solo horas del inicio de la MLS, el mensaje podría pedir su participación en la liga.

Donald Trump dedicó unas palabras para CR7 | AP

"Te necesitamos rápido"

Hoy en día es muy difícil saber lo que es real y lo que no es; sin embargo, eso sobrepasa los límites de Donald Trump, pues el presidente de Estados Unidos ha compartido el mensaje hacia CR7 acompañado de un video hecho con inteligencia artificial en el cual se muestra a los dos jugando futbol en la Casa Blanca.

Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos; te necesitamos en América. Ponte en marcha ya, te necesitamos rápido

Inmediatamente, los fanáticos de Cristiano Ronaldo han comenzado con teorías al respecto del tema, algunos con sarcasmo y exageración, pues mencionan que Trump "le va a dar el Mundial al 'Bicho'", pero algunos otros han especulado con una posible 'mudanza' del jugador portugués.

Para muchos de los usuarios, esto anticipa una llegada de Ronaldo a la MLS, liga en la que actualmente milita Lionel Messi, además de ser el campeón más reciente con Inter Miami.

Para muchos también quedó la duda acerca de la veracidad del video, ya que después de dirigirse al jugador del Al-Nassr, un fragmento de ellos dos jugando futbol en su oficina generado por inteligencia artificial tuvo lugar, ocupando la mayoría de la duración del video. Dicha publicación esta en la cuenta oficial de TikTok del presidente con la frase: "De un GOAT para otro".

Cristiano Ronaldo de visita en la Casa Blanca | Captura de X

¿Cómo se conocieron?

A mediados de noviembre de 2025, Cristiano Ronaldo estuvo de visita en la Casa Blanca, misma en la que compartió con Donald Trump y con su esposa, algo que agradeció más tarde en redes sociales.