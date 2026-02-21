Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Donald Trump sorprende a Cristiano Ronaldo: "Te necesitamos ya"

Saludo entre CR7 y Donald Trump | X: @whitehouse
Mauricio Díaz Valdivia 11:17 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El presidente de Estados Unidos lanzó un llamado para 'El Bicho' a tan solo meses de que comience el Mundial 2026

No es broma, Donald Trump ha lanzado un mensaje directo para Cristiano Ronaldo a través de redes sociales, el cual se puede entender de distintas maneras, pues el norteamericano no ha sido claro con lo que le quiso decir al lusitano.

Con la fecha de inicio de la Copa del Mundo tan cercana, las palabras de Trump podrían pedir la presencia temporal del 'Bicho' en Estados Unidos, o bien, a tan solo horas del inicio de la MLS, el mensaje podría pedir su participación en la liga.

Donald Trump dedicó unas palabras para CR7 | AP

"Te necesitamos rápido"

Hoy en día es muy difícil saber lo que es real y lo que no es; sin embargo, eso sobrepasa los límites de Donald Trump, pues el presidente de Estados Unidos ha compartido el mensaje hacia CR7 acompañado de un video hecho con inteligencia artificial en el cual se muestra a los dos jugando futbol en la Casa Blanca.

Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos; te necesitamos en América. Ponte en marcha ya, te necesitamos rápido
@realdonaldtrump

A MESSAGE FROM ONE GOAT TO ANOTHER

♬ original sound - President Donald J Trump

Inmediatamente, los fanáticos de Cristiano Ronaldo han comenzado con teorías al respecto del tema, algunos con sarcasmo y exageración, pues mencionan que Trump "le va a dar el Mundial al 'Bicho'", pero algunos otros han especulado con una posible 'mudanza' del jugador portugués.

Para muchos de los usuarios, esto anticipa una llegada de Ronaldo a la MLS, liga en la que actualmente milita Lionel Messi, además de ser el campeón más reciente con Inter Miami.

Para muchos también quedó la duda acerca de la veracidad del video, ya que después de dirigirse al jugador del Al-Nassr, un fragmento de ellos dos jugando futbol en su oficina generado por inteligencia artificial tuvo lugar, ocupando la mayoría de la duración del video. Dicha publicación esta en la cuenta oficial de TikTok del presidente con la frase: "De un GOAT para otro".

Cristiano Ronaldo de visita en la Casa Blanca | Captura de X

¿Cómo se conocieron?

A mediados de noviembre de 2025, Cristiano Ronaldo estuvo de visita en la Casa Blanca, misma en la que compartió con Donald Trump y con su esposa, algo que agradeció más tarde en redes sociales.

Gracias Sr. Presidente por la invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos dieron a mí y a mi futura esposa Georgina. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera
Últimos videos
Lo Último
14:04 Duelo de orgullo y tradición: Ángel de Oro vs. Johnny Consejo, apuesta de cabellera en juego
13:54 Dra. Famina: doctora altruista, pianista y ahora telonera de Raúl Di Blasio
13:46 ¡Adiós, leyenda! Así fue la despedida de Kiana Palacios del América
13:39 ¡Osasuna nunca se rinde! Los Rojillos vencieron a Real Madrid en Pamplona
13:25 Caso Prestianni-Vinícius: FIFA anuncia nuevas reglas anti racismo
12:47 VIDEO: Ninel Conde sufre descarga eléctrica en el Carnaval de Mérida
12:37 Diego Campillo prevé un partido complicado ante Cruz Azul por las condiciones del Estadio Cuauhtémoc
12:22 Rayados hace oficial la renovación de Luis Cárdenas rumbo a 2028
12:11 Betis y Fidalgo no pasan del empate ante el Rayo Vallecano
11:52 SICT mete turbo en Guanajuato: supervisan tren de pavimentación en la Salvatierra-Celaya
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Se va tras entregar título! América anuncia inesperada baja
2
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
3
Contra Muere Willie Colón, uno de los grandes de la salsa: ¿De qué falleció el músico?
4
Empelotados ¿Álvaro Morales a TUDN? "El Brujo" revela ofertas 'irresistibles' de Televisa
5
Futbol ¿Se sube al Mundial? El guiño del Gato Ortiz a la Copa del Mundo
6
Futbol Nacional Diego Campillo: “No hemos ganado nada, cuando levantemos la copa ahí vamos a festejar”
Te recomendamos
Duelo de orgullo y tradición: Ángel de Oro vs. Johnny Consejo, apuesta de cabellera en juego
Lucha
21/02/2026
Duelo de orgullo y tradición: Ángel de Oro vs. Johnny Consejo, apuesta de cabellera en juego
Dra. Famina: doctora altruista, pianista y ahora telonera de Raúl Di Blasio
Contra
21/02/2026
Dra. Famina: doctora altruista, pianista y ahora telonera de Raúl Di Blasio
¡Adiós, leyenda! Así fue la despedida de Kiana Palacios del América
Futbol Nacional
21/02/2026
¡Adiós, leyenda! Así fue la despedida de Kiana Palacios del América
¡Osasuna nunca se rinde! Los Rojillos vencieron a Real Madrid en Pamplona
Futbol
21/02/2026
¡Osasuna nunca se rinde! Los Rojillos vencieron a Real Madrid en Pamplona
Caso Prestianni-Vinícius: FIFA anuncia nuevas reglas anti racismo
Futbol
21/02/2026
Caso Prestianni-Vinícius: FIFA anuncia nuevas reglas anti racismo
VIDEO: Ninel Conde sufre descarga eléctrica en el Carnaval de Mérida
Contra
21/02/2026
VIDEO: Ninel Conde sufre descarga eléctrica en el Carnaval de Mérida