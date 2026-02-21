Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Muere Willie Colón, uno de los grandes de la salsa: ¿De qué falleció el músico?

Su legado junto a figuras como Héctor Lavoe y Rubén Blades marcó una época dorada del género / FB: @WillieColonOnLine
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:31 - 21 febrero 2026
El trombonista estaba hospitalizado desde la semana pasada; sus amigos habían pedido oraciones para su recuperación

El mundo de la música latina está de luto. Willie Colón, uno de los máximos exponentes de la salsa y figura clave del movimiento salsero en Nueva York, falleció luego de haber sido hospitalizado por presuntos problemas respiratorios.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado que estremeció a sus seguidores.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”.

Los parientes del músico se encuentras desechos por la partida de uno de los grandes de la salsa, pero resaltan su legado artístico que ha marcado generaciones. 

La noticia de su muerte fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado / FB: @WillieColonOnLine

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”.

Su hospitalización encendió las alarmas

Desde días atrás, el nombre del legendario trombonista había generado preocupación en redes sociales. Versiones indicaban que el músico fue ingresado de emergencia en Nueva York por complicaciones respiratorias.

La inquietud creció cuando Bobby Valentín, conocido como “El rey del bajo”, pidió públicamente una cadena de oración. 

Desde la década de los 70, Willie Colón comenzó a conquistar los oídos con su música / FB: @WillieColonOnLine

“Saludos y Bendiciones para Todos. Le pido a Todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios. En el nombre de Nuestro Señor lo pedimos”.

Posteriormente, Rubén Blades también se pronunció:

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento. Rubén Blades”.

Horas después, la confirmación de su fallecimiento terminó con la esperanza de millones de fans.

Willie Colón también productor, compositor y uno de los pilares de la Fania All-Stars / FB: @WillieColonOnLine

Un gigante de la salsa

Willie Colón no solo fue trombonista, también productor, compositor y uno de los pilares de la Fania All-Stars. Su legado junto a figuras como Héctor Lavoe y Rubén Blades marcó una época dorada de la salsa que cruzó generaciones y fronteras.

Hoy, la salsa pierde a uno de sus arquitectos más importantes, pero su música seguirá sonando en cada barrio, en cada fiesta y en cada corazón que alguna vez gritó: “¡Que viva la salsa!”.

