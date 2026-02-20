Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Willie Colón fue hospitalizado de emergencia; piden oraciones para el salsero ¿Cuál es su estado de salud?

La familia del músico no ha dicho nada sobre las noticias que circulan en redes / FB: @WillieColonOnLine
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:29 - 20 febrero 2026
Figuras como Bobby Valentín y Rubén Blades están al pendiente de las noticias de sus colega musical

El nombre de Willie Colón encendió las alarmas esta semana. El legendario músico y trombonista, uno de los pilares fundamentales de la salsa, habría sido hospitalizado de emergencia en Nueva York, según publicaciones que comenzaron a circular en redes sociales.

La preocupación creció desde el jueves, luego de que se viralizara un mensaje que aseguraba que el cantante fue ingresado por complicaciones respiratorias.

“Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado”, puede leerse en la publicación realizada por Juana Peña, insider del género de la salsa.
Medios de comunicación revelaron que el músico pasa por problemas respiratorios / FB: @WillieColonOnLine

La salsa en vilo

La información tomó mayor fuerza cuando el bajista Bobby Valentín, conocido como “El rey del bajo”, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Facebook pidiendo una cadena de oración por su colega y amigo.

“Saludos y Bendiciones para Todos. Le pido a Todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios. En el nombre de Nuestro Señor lo pedimos”, escribió Valentín.

Las palabras del músico, quien ha colaborado en múltiples ocasiones con Colón, aumentaron la inquietud entre los seguidores del ícono salsero.

La familia del salsero hasta el momento no ha confirmado la noticia ni ha dicho nada sobre su estado de salud / FB: @WillieColonOnLine

Rubén Blades también se pronuncia

Por si fuera poco, Rubén Blades también abordó el tema y envió un mensaje público de apoyo.

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento. Rubén Blades”.

Hasta el momento, ni la familia ni el equipo del cantante han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta la hospitalización. Mientras tanto, el mundo de la salsa permanece atento al estado de salud de uno de sus máximos exponentes.

Los amigos de Willie Colón están pidiendo oraciones para que se recupere / FB: @WillieColonOnLine
