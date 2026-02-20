'Cubo' Torres dedica emotivas palabras a 'Hormiga' González después de su festejo en el Clásico Nacional

El Clásico Nacional del Clausura 2026 entregó la victoria a Chivas gracias a un gol de Armando González, quien sigue consolidándose como uno de los mejores delanteros mexicanos del momento.

Además de su anotación, la 'Hormiga' protagonizó uno de los mejores momentos del fin de semana al recrear el festejo de Erick 'Cubo' Torres, quien ya ha respondido en entrevistas posteriores acerca de este suceso.

'Cubo' Torres en una de sus etapas con el Rebaño Sagrado | MexSport

Orgulloso de él

A pesar de ya no jugar en la Liga MX, el 'Cubo' Torres asegura estar al pendiente de los equipos en los que ha jugado, pero esta vez, agradeció el 'baile del robot' de la 'Hormiga' dedicado al exdelantero del Rebaño Sagrado.

Me sorprendió bastante. Al día siguiente me levanté con mi teléfono lleno de mensajes de amigos y periodistas, y dije 'algo pasó'. Cuando me di cuenta de que habían ganado las Chivas y la 'Hormiga' había celebrado así, dije ‘qué buena onda, qué bonito’, muy agradecido por el homenaje.

Armando González es el goleador de Chivas en el torneo | MexSport

Este fue el quinto gol en el Clausura 2026 para Armando González, con lo que se mantiene en la pelea por el liderato, justamente ante uno de los campeones goleadores (junto con él) del torneo anterior, Joao Pedro.

"Goles que marcan tu carrera"

El festejo de Armando también tuvo que ver con que, uno de los primeros goles en el Estadio Akron dentro de los Clásicos de México fue anotado por el 'Cubo', algo que recordó gracias al homenaje de la 'Hormiga'.

Es un antes y un después en tu carrera. Ese tipo de goles primero te acerca más a la afición y te conecta para ser querido. Son goles que marcan tu carrera

'Cubo' Torres actualmente se encuentra jugando en Perú | MexSport