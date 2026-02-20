¡Sorpresa! Luis Fernando Tena apunta a Europa

Borrón y cuenta nueva para Luis Fernando Tena. El estratega mexicano comienza su ciclo rumbo a la próxima Copa del Mundo del 2030 con la Selección de Guatemala, tras su dolorosa eliminación del Mundial de 2026 en el agónico juego final ante Panamá.

Luis Fernando Tena y Guatemala aún sueñan con el Mundial | X: @fedefut_oficial

Preparación de élite

El equipo chapín comenzó con una nueva ilusión, ahora arrancando de la manera más fuerte posible desde la primera Fecha FIFA del año, pues según medios locales, el cuadro del ‘Flaco’ Tena ya tendría a dos rivales de nivel europeo.

De acuerdo con medio de Guatemala, la selección chapín volvería en marzo a dos destinos importantes, siendo el primero de estos Argelia, para el primer juego amistosos. Posteriormente el combinado guatemalteco llegaría hasta Italia (Monza o Torino, según se confirme) para cerrar su ‘mini gira’ en Europa.

Luis Fernando Tena busca llegar al Mundial&nbsp;

Además de los duelos ante Argelia e Italia, el equipo de Guatemala aprovecharía su instancia para jugar un amistosos en España ante la Selección de Perú, aunque esto aún está lejos de concretarse.

En caso de hacerse oficial, Guatemala sumaría cuatro amistosos de alto nivel como preparación durante el 2026, recordando que ya tuvieron un primer compromiso amistoso cuando enfrentaron a su similar de Canadá, duelo donde cayeron por la mínima.

Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala | MEXSPORT

¿Mundial en camino?

Luego de que la federación hizo oficial la permanencia del técnico mexicano, el proyecto de Guatemala rumbo a la próxima Copa Oro, Confence League y el Mundial de 2023, luce como uno de los más estables y prometedores a nivel selección.

Por otro lado, Luis Fernando Tena vuelve a tener la oportunidad de levantar el futbol de una selección, que desde su llegada al banquillo ha mostrado cosas interesante dentro del rectángulo de juego.