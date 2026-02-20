L.A. Galaxy rescata empate ante San Miguelito en la CONCACAF Champions Cup

La primera ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF arrancó con un duelo intenso en territorio panameño, donde el Sporting San Miguelito y el LA Galaxy firmaron un empate 1-1 que deja la eliminatoria completamente abierta. El conjunto angelino rescató un resultado clave en condición de visitante gracias a la pegada de su figura ofensiva.

San Miguelito vs L.A. Galaxy en la Ronda Uno de la Concachampiosn | MEXSPORT

El cuadro local mostró personalidad desde el inicio, apostando por el orden defensivo y salidas rápidas al contragolpe. Aunque el Galaxy generó mayor volumen ofensivo en la primera mitad, se topó con una muralla en el arco defendido por Calderón, quien sostuvo a los suyos en los momentos más complicados del encuentro.

La insistencia del equipo estadounidense fue evidente en los primeros 45 minutos. Joseph Paintsil y Gabriel Pec pusieron a prueba los reflejos del guardameta panameño, que incluso protagonizó una doble intervención espectacular para mantener el cero. En total, los visitantes desperdiciaron múltiples oportunidades claras antes del descanso.

Sporting golpeó primero con autoridad

Cuando mejor parecía asentado el Galaxy, el Sporting encontró la recompensa a su disciplina táctica. Al minuto 36, el capitán Rodrigo Tello se elevó dentro del área para conectar un certero cabezazo tras un servicio preciso de Jeslan Caicedo, desatando la euforia en las gradas y colocando el 1-0 parcial.

Ronda Uno de la Concachampions 2026 | AP

Antes de ese tanto, el propio Caicedo había avisado con un disparo lejano que se marchó desviado, pero que evidenció que el conjunto canalero no renunciaba al ataque. El gol fortaleció el planteamiento local, que cerró espacios y obligó a los visitantes a redoblar esfuerzos en busca del empate.

Paintsil apareció en el momento clave

La reacción angelina llegó en el complemento. Al 68’, Joseph Paintsil aprovechó una asistencia desde la derecha de João Klauss y, desde el corazón del área, sacó un potente derechazo imposible de contener. El atacante ghanés, que ya suma diez anotaciones en 2025, volvió a ser determinante en un escenario internacional.

El tanto equilibró un partido que por momentos parecía inclinarse hacia el lado panameño. Con el 1-1, el Galaxy gestionó el cierre con mayor cautela, consciente del valor del gol como visitante en una serie que ahora se definirá en suelo estadounidense.

Sporting San Miguelito tras anotar gol al L.A. Galaxy | MEXSPORT

Para el Sporting San Miguelito, esta representa apenas su segunda experiencia en el torneo, al que regresó tras superar el Play-In de la Copa Centroamericana 2025. En contraste, el LA Galaxy disputa su duodécima participación en la competición, a la que accedió luego de quedarse con el tercer puesto de la Leagues Cup 2025.

El compromiso de vuelta se jugará el 25 de febrero en el Dignity Health Sports Park, donde se definirá al equipo que avanzará a los octavos de final. El ganador de la llave se medirá ante el Mount Pleasant FA, en una serie que promete mantener la intensidad mostrada en este primer capítulo.

L.A. Galaxy vs San Miguelito en Concachampions | AP