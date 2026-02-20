Menotti vs Chilavert y la polémica frase del entrenador: 'Primero Chilavert, después el mono'

A casi dos años del fallecimiento del histórico entrenador argentino César Luis Menotti, una frase del estratega ha resurgido en redes, avivando una vez más su polémica con José Luis Chilavert. El exjugador con que que tuvo una antigua enemistad que se remonta a 1988.

Resurgió una polémica declaración de Menotti | MEXSPORT

La historia de rivalidad comenzó en el mercado de fichajes de la temporada 1988/89. River Plate, bajo la dirección técnica de Menotti, había acordado la incorporación de Chilavert y su compañero Darío Siviski, procedentes de San Lorenzo. El acuerdo incluía un pago de 300 mil dólares y el traspaso de Sergio Goycochea y Néstor Gorosito al club de Boedo.

Chilavert llegó a participar en los primeros entrenamientos como titular, pero el fichaje se truncó inesperadamente. Sergio Goycochea no superó el reconocimiento médico debido a una artritis en el hombro, lo que desató un conflicto entre las directivas de ambos clubes. A raíz de esto, los jugadores no pudieron firmar sus contratos y, antes del primer amistoso, se le comunicó al paraguayo que no podía jugar.

Pocos días después, la transferencia se canceló definitivamente. Chilavert tuvo que regresar a San Lorenzo y desde entonces responsabilizó a Menotti por el fracaso de la operación.

Chilavert estuvo cerca de fichar con River Plate en los 80s | MEXSPORT

La polémica declaración de Menotti

A partir de ese episodio, Chilavert no dudó en criticar públicamente al entrenador, a quien calificó en varias ocasiones de "vago" y "versero". Por lo general, Menotti optaba por no responder a las provocaciones.

Sin embargo, en 1999, la paciencia del "Flaco" se agotó. Tras una victoria de Vélez sobre el Independiente que él dirigía, y después de que Chilavert declarara que en su breve paso por River el técnico "se la pasó fumando y tomando café", Menotti respondió con dureza.

"Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios y las universidades del Mercosur para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 mil millones de años. Primero viene Chilavert, después el mono y después el ser humano", declaró el técnico.

Menotti se lanzó en contra de Chilavert |MEXSPORT

La respuesta del arquero no se hizo esperar. "Que vaya a dar filosofía a la Facultad; en el futbol, lo que hay que hacer es trabajar y no vivir del verso", replicó días más tarde.

La disputa verbal continuó, y Menotti lanzó un último ataque: "Él me dice que tengo que trabajar y tiene razón. Yo les digo a mis jugadores: hay que trabajar, no vaya a ser que se vengan gordos como Chilavert".