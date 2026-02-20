Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Alysa Liu deslumbra para el primer oro olímpico de EEUU en patinaje artístico femenino en 24 años

Liu celebra con la bandera de Estados Unidos tras ganar el oro | AP
Liu celebra con la bandera de Estados Unidos tras ganar el oro | AP
Associated Press (AP) 01:10 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Fue la primera medalla de oro individual para una mujer estadounidense desde 2002, cuando Sarah Hughes se subió a lo más alto del podio en Salt Lake City

Alysa Liu acababa de ejecutar un programa libre olímpico casi impecable la noche del jueves, uno que dejó a un público abarrotado dentro de la Milano Ice Skating Arena de pie y rugiendo, cuando una cámara de televisión se acercó a la estrella estadounidense mientras se dirigía a salir del hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina 2026.

La joven de 20 años, proveniente de la región de la Bahía de San Francisco, que se alejó del deporte antes de encontrar el camino de regreso —y de encontrarse a sí misma en el proceso—, le dio a Estados Unidos su primera medalla de oro en patinaje artístico femenino en 24 años. Terminó con 226,79 puntos para superar a las ponesas Kaori Sakamoto y Ami Nakai en los Juegos de Milán Cortina.

"Creo que mi historia es más importante que cualquier otra cosa para mí", manifestó Liu, con el piercing del frenillo brillando a la luz mientras sonreía, "y eso es lo que voy a atesorar, y este viaje ha sido increíble, y mi vida simplemente ha sido... no tengo quejas".
Alysa Liu reacciona ante su puntaje en la prueba de programa libre en el patinaje artístico | AP
Alysa Liu reacciona ante su puntaje en la prueba de programa libre en el patinaje artístico | AP

En el momento en que se leyó la puntuación de Nakai tras el último programa de la noche, su compatriota Amber Glenn saltó al área de "kiss-and-cry" y levantó la mano de Liu en señal de triunfo. Liu, con timidez, se giró y aplaudió a Nakai, de 17 años, quien corrió hacia ella y la abrazó.

Fue la primera medalla de oro individual para una mujer estadounidense desde 2002, cuando Sarah Hughes se subió a lo más alto del podio en Salt Lake City, y fue el segundo oro para Liu en los Juegos de Milán-Cortina. Ella y Glenn también se colgaron el oro por equipos.

Alysa Liu durante el programa libre en el patinaje artístico | AP
Alysa Liu durante el programa libre en el patinaje artístico | AP

"Su historia de dar un paso atrás, de salud mental, creo que realmente demuestra que nunca sabes cuál va a ser el camino hacia el éxito", comentó Glenn, quien terminó quinta. "De verdad espero que eso llegue a la comunidad del patinaje, que está bien tomarse tiempo".

Fue una plata agridulce para Sakamoto, la tricampeona mundial, que tiene la intención de retirarse después de esta temporada. Una de las patinadoras artísticas más populares de su generación ganó el bronce hace cuatro años en Beijing y tenía el oro como objetivo.

La más reciente medalla de oro de Liu, mientras tanto, encajó a la perfección con su brillante atuendo de lentejuelas doradas; solo destacaba la cinta azul. Y parecía el complemento perfecto de las franjas doradas que recorren su cabello castaño oscuro, pensadas para asemejarse a los anillos de crecimiento de un árbol.

Las japonesas Kaori Sakamoto y Ami Nakai felicitan a Alysa Liu | AP
Las japonesas Kaori Sakamoto y Ami Nakai felicitan a Alysa Liu | AP

Liu, que el año pasado conquistó el primer título mundial para una mujer estadounidense desde 2006, estuvo perfecta desde su triple flip de apertura hasta su secuencia de combinaciones final. Cuando se desvanecieron los últimos compases de la versión de Donna Summer de "MacArthur Park", y el rugido de los aficionados llenó el vacío.

Liu hizo un gesto despreocupado al sacudir su coleta, como si dijera: "¿Y qué?". Sus entrenadores, Phillip DiGuglielmo y Massimo Scali, fueron un poco más efusivos. Levantaron los puños al aire, se dieron un gran abrazo y luego fueron a saludar a su alumna estrella cuando salió del hielo para esperar su puntuación.

La puntuación que, al final, le daría un título olímpico y pondría fin a una larga sequía para las mujeres de Estados Unidos. "No necesito esto", dijo Liu sobre la medalla de oro que colgaba de su cuello, "pero lo que necesitaba era el escenario, y lo conseguí. Así que todo estuvo bien, pasara lo que pasara. Quiero decir, si me hubiera caído en cada salto, igual estaría usando este vestido. Así que todo está bien".

Alysa Liu presume su medalla tras la prueba de programa libre en patinaje artístico | AP
Alysa Liu presume su medalla tras la prueba de programa libre en patinaje artístico | AP
Últimos videos
Lo Último
01:10 Alysa Liu deslumbra para el primer oro olímpico de EEUU en patinaje artístico femenino en 24 años
00:57 Organizaciones denuncian a la UEFA y a la FIFA ante la Corta Penal Internacional por complicidad con Israel
00:48 Partidos de hoy viernes 20 de febrero de 2026
00:01 Menotti vs Chilavert y la polémica frase del entrenador: 'Primero Chilavert, después el mono'
00:00 Portada RÉCORD 20 de Febrero de 2026
23:30 ¡Una ganga! Revelan los precios para el Repechaje Intercontinental en el Estadio BBVA
23:07 Mundial de Clubes 2029: UEFA apoya propuesta de la FIFA de aumentar de 32 a 48 equipos
22:38 Esta es la mejor playa del mundo y está en México: dónde queda y cómo se llama
22:34 Katia Itzel García dirigirá el Puebla vs América de Jornada 7 del Clausura 2026
22:06 Puebla vs América: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Tendencia
1
Contra Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
2
Contra Muere Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, a los 53 años tras diagnóstico de ELA
3
Futbol Javier Aguirre revela convocatoria para partido ante Islandia; Chivas vuelve a ser la base
4
Futbol Armando 'Hormiga' González es seguido por el Feyenoord de los Países Bajos
5
Futbol América y Pachuca comandan convocatoria de la Selección Mexicana
6
Contra Esta es la mejor playa del mundo y está en México: dónde queda y cómo se llama
Te recomendamos
Liu celebra con la bandera de Estados Unidos tras ganar el oro | AP
Otros Deportes
20/02/2026
Alysa Liu deslumbra para el primer oro olímpico de EEUU en patinaje artístico femenino en 24 años
Infantino y Ceferin durante el 50° Congreso Ordinario de la UEFA en Bruselas | AFP
Futbol
20/02/2026
Organizaciones denuncian a la UEFA y a la FIFA ante la Corta Penal Internacional por complicidad con Israel
Puebla recibe a América este viernes 20 de febrero | MEXSPORT
Futbol
20/02/2026
Partidos de hoy viernes 20 de febrero de 2026
Menotti tuvo una polémica rivalidad con un jugador | MEXSPORT
Futbol
20/02/2026
Menotti vs Chilavert y la polémica frase del entrenador: 'Primero Chilavert, después el mono'
Portada RÉCORD 20 de Febrero de 2026
Portada del día
20/02/2026
Portada RÉCORD 20 de Febrero de 2026
Se revelaron los precios para el repechaje del Mundial en el Estadio BBVA | IMAGO7
Futbol
19/02/2026
¡Una ganga! Revelan los precios para el Repechaje Intercontinental en el Estadio BBVA