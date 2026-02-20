Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Katia Itzel García dirigirá el Puebla vs América de Jornada 7 del Clausura 2026

Katia Itzel durante el partido entre Tigres y León en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Katia Itzel durante el partido entre Tigres y León en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Rafael Trujillo 22:34 - 19 febrero 2026
La silbante dirigirá tan sólo su segundo partido de la temporada este viernes

La Comisión de Arbitraje ha mostrado su respaldo a la silbante Katia Itzel García al designarla para el encuentro entre Puebla y América, de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, después de que ella hiciera públicas las agresiones que ha sufrido en redes sociales y haber sido criticada arduamente en su último encuentro.

García, considerada una de las figuras con mayor proyección en el arbitraje mexicano, recibirá un importante voto de confianza al ser asignada a un partido de alta exposición mediática y deportiva. El duelo se llevará a cabo el viernes 20 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc.

Katia Itzel ha tenido un papel protagónico en Liga MX | Imago7

Criticada por su actuación

La pasada Jornada 5 del clausura, Katia Itzel García se convirtió en la primera mujer árbitro en pitar un partido de Tigres en el Universitario de Nuevo León, sin embargo, su actuación fue duramente criticada. Tras dos jugadas complicadas, la silbante recibió los cuestionamientos de múltiples exárbitros, quienes calificaron el desempeño de Itzel García como 'vergonzoso'.

A pesar de esta situación, fueron unas recientes declaraciones de Katia Itzel, donde denunció públicamente las amenazas e insultos recibidos en plataformas digitales. En sus declaraciones, García subrayó cómo el anonimato en línea fomenta la agresividad.

"Cualquiera puede opinar detrás del anonimato y todos son valientes detrás de una máscara", expresó la silbante.
Katia Itzel ha denunciado las amenzas que recibe | IMAGO 7

Lejos de relegarla, la Comisión de Arbitraje ha optado por situarla en un escenario de máxima notoriedad, enviando un claro mensaje de apoyo institucional en un momento en que el debate sobre la violencia hacia los árbitros está en el centro de la atención.

Puebla y América con Katia Itzel dirigiendo

Esta será la cuarta ocasión que Katia Itzel dirige un partido de América. El último juego de las Águilas en el que la silbante estuvo encargada fue en el Apertura 2014, cuando ganaron 3-1 ante Querétaro. Además, en el Clausura 2025 estuvo presente en dos partidos, un empate ante Tijuana y una goleada ante Mazatlán.

En cuanto a partidos de Puebla, la silbante ha dirigido tres veces. Curiosamente dos anteriores también fue ante equipos grandes como lo fueron Chivas y Cruz Azul. La Franja terminó cayendo en las tres ocasiones, por lo que ahora buscarán cambiar el rumbo.

Katia Itzel García en el Tigres vs Santos Laguna l IMAGO7

Historial en el Clausura 2026

Esta temporada, la silbante no ha estado muy activa pues sólo ha estado de central en un partido, el ya mencionado encuentro de Tigres. Aunque los felinos ganaron cómodamente 5-1, ante Santos, Katia Itzel vio críticas. Ahora buscará tener un partido más tranquilo en Puebla.

