¡Una ganga! Revelan los precios para el Repechaje Intercontinental en el Estadio BBVA

El Mundial ya se siente a la vuelta de la esquina y México se alista para albergar los primeros partidos del certamen. Previo al juego Inaugural en el Estadio Azteca del 11 de junio, el Repechaje Intercontinental llega a tierras aztecas y ya se conocen los precios para dichos encuentros.

El Estadio BBVA (denominado Estadio Monterrey para la Copa del Mundo), se encargará de recibir la Llave B del torneo clasificatorio, mientras que Guadalajara recibirá la Llave A. Esto quiere decir que, Surinam y Bolivia se verán las caras en el estadio regio para decidir el rival de Iraq.

Surinam está cerca de su primer Mundial | Google

¿Cuándo será el partido?

El primer partido de la llave se llevará a cabo durante la Fecha FIFA de marzo, es decir el 26 del mes. Surinam se medirá a Bolivia y cinco días más tarde el ganador del partido se enfrentará, también en Monterrey, a Iraq.

El ganador de esta llave logrará acceder al Mundial de este verano como el último equipo en el Grupo I, mismo que compartirán con Francia, Senegal y Noruega.

Destacaron la cancha del estadio BBVA | MEXSPORT

Costo para el partido

La Federación Boliviana de Futbol, en colaboración con la FIFA, ha hecho públicos los precios de los boletos para los encuentros que se disputarán en el Gigante de Acero. Según el comunicado oficial de la federación boliviana, los precios se han fijado para ser accesibles y fomentar la asistencia del público. Los costos son los siguientes:

Las entradas van desde 200 pesos mexicanos. Aunque no revelaron ni en que zona ni hasta que precio pueden elevarse, se espera que sean boletos muy accesibles para el público. Bolivia también reveló el revio para la Final de la Llave. Las entradas para dicho juego aumentarán ligeramente pero se podrán encontrar desde 300 pesos mexicanos.

Estadio BBVA | IMAGO7