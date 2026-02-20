Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Una ganga! Revelan los precios para el Repechaje Intercontinental en el Estadio BBVA

Se revelaron los precios para el repechaje del Mundial en el Estadio BBVA | IMAGO7
Se revelaron los precios para el repechaje del Mundial en el Estadio BBVA | IMAGO7
Rafael Trujillo 23:30 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Bolivia compartió la primera información sobre los boletos para el repechaje de marzo

El Mundial ya se siente a la vuelta de la esquina y México se alista para albergar los primeros partidos del certamen. Previo al juego Inaugural en el Estadio Azteca del 11 de junio, el Repechaje Intercontinental llega a tierras aztecas y ya se conocen los precios para dichos encuentros.

El Estadio BBVA (denominado Estadio Monterrey para la Copa del Mundo), se encargará de recibir la Llave B del torneo clasificatorio, mientras que Guadalajara recibirá la Llave A. Esto quiere decir que, Surinam y Bolivia se verán las caras en el estadio regio para decidir el rival de Iraq.

Surinam está cerca de su primer Mundial | Google

¿Cuándo será el partido?

El primer partido de la llave se llevará a cabo durante la Fecha FIFA de marzo, es decir el 26 del mes. Surinam se medirá a Bolivia y cinco días más tarde el ganador del partido se enfrentará, también en Monterrey, a Iraq.

El ganador de esta llave logrará acceder al Mundial de este verano como el último equipo en el Grupo I, mismo que compartirán con Francia, Senegal y Noruega.

Destacaron la cancha del estadio BBVA | MEXSPORT

Costo para el partido

La Federación Boliviana de Futbol, en colaboración con la FIFA, ha hecho públicos los precios de los boletos para los encuentros que se disputarán en el Gigante de Acero. Según el comunicado oficial de la federación boliviana, los precios se han fijado para ser accesibles y fomentar la asistencia del público. Los costos son los siguientes:

Las entradas van desde 200 pesos mexicanos. Aunque no revelaron ni en que zona ni hasta que precio pueden elevarse, se espera que sean boletos muy accesibles para el público. Bolivia también reveló el revio para la Final de la Llave. Las entradas para dicho juego aumentarán ligeramente pero se podrán encontrar desde 300 pesos mexicanos.

Estadio BBVA | IMAGO7

En cuanto a los partidos en Guadalajara, aún no se ha revelado información sobre el costo, pero se espera que tengan precios similares. La adquisición de los boletos se gestionará de manera exclusiva a través de la plataforma digital oficial que la FIFA habilitará para este fin.

Últimos videos
Lo Último
00:57 Organizaciones denuncian a la UEFA y a la FIFA ante la Corta Penal Internacional por complicidad con Israel
00:48 Partidos de hoy viernes 20 de febrero de 2026
00:01 Menotti vs Chilavert y la polémica frase del entrenador: 'Primero Chilavert, después el mono'
00:00 Portada RÉCORD 20 de Febrero de 2026
23:30 ¡Una ganga! Revelan los precios para el Repechaje Intercontinental en el Estadio BBVA
23:07 Mundial de Clubes 2029: UEFA apoya propuesta de la FIFA de aumentar de 32 a 48 equipos
22:38 Esta es la mejor playa del mundo y está en México: dónde queda y cómo se llama
22:34 Katia Itzel García dirigirá el Puebla vs América de Jornada 7 del Clausura 2026
22:06 Puebla vs América: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX?
22:04 "Me encanta que me abucheen": Jana Gutiérrez no se intimida cuando visita a Chivas en el Clásico
Tendencia
1
Contra Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
2
Contra Muere Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, a los 53 años tras diagnóstico de ELA
3
Futbol Javier Aguirre revela convocatoria para partido ante Islandia; Chivas vuelve a ser la base
4
Futbol Armando 'Hormiga' González es seguido por el Feyenoord de los Países Bajos
5
Futbol América y Pachuca comandan convocatoria de la Selección Mexicana
6
Contra Esta es la mejor playa del mundo y está en México: dónde queda y cómo se llama
Te recomendamos
Infantino y Ceferin durante el 50° Congreso Ordinario de la UEFA en Bruselas | AFP
Futbol
20/02/2026
Organizaciones denuncian a la UEFA y a la FIFA ante la Corta Penal Internacional por complicidad con Israel
Puebla recibe a América este viernes 20 de febrero | MEXSPORT
Futbol
20/02/2026
Partidos de hoy viernes 20 de febrero de 2026
Menotti tuvo una polémica rivalidad con un jugador | MEXSPORT
Futbol
20/02/2026
Menotti vs Chilavert y la polémica frase del entrenador: 'Primero Chilavert, después el mono'
Portada RÉCORD 20 de Febrero de 2026
Portada del día
20/02/2026
Portada RÉCORD 20 de Febrero de 2026
Se revelaron los precios para el repechaje del Mundial en el Estadio BBVA | IMAGO7
Futbol
19/02/2026
¡Una ganga! Revelan los precios para el Repechaje Intercontinental en el Estadio BBVA
Detalle del trofeo del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Futbol
19/02/2026
Mundial de Clubes 2029: UEFA apoya propuesta de la FIFA de aumentar de 32 a 48 equipos