Organizaciones denuncian a la UEFA y a la FIFA ante la Corta Penal Internacional por complicidad con Israel

Los presidentes de la UEFA y la FIFA, Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, recibieron denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) por su complicidad con Israel en la ocupación ilegal en Palestina y los crímenes de guerra en Gaza. Entre las denuncias concretas está la normalización del desplazamiento de familias palestinas para establecer campos de entrenamiento de equipos de futbol.

En total fueron cinco organizaciones las que presentaron las denuncias contra estos dos directivos: Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Sport Scholars for Justice in Palestine y Euro-Med Human Rights Monitor. Entre las partes denunciantes se incluyen a futbolistas y clubes palestinos, según una declaración publicada por The Athletic.

¿Por qué denunciaron a la UEFA y la FIFA?

Según The New York Times, la denuncia formal consiste en un documento de 120 páginas y fue enviada a la Oficina del Fiscal de la CPI el 16 de febrero. Las acusaciones se centran en la "inclusión por parte de la FIFA y la UEFA de clubes de fútbol israelíes con sede en asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado que se construyeron sobre tierras robadas al pueblo palestino".

Donald Trump se coloca su medalla del Premio de la Paz de la FIFA junto a Infantino | AP

Según el documento, tanto la FIFA como la UEFA han permitido que los clubes participen en ligas "organizadas por la Asociación de Fútbol de Israel y celebrar partidos en los terrenos confiscados". De igual manera, denunciaron "brindan apoyo financiero y estructural a los clubes residentes", de los cuales algunos incluso participan en competencias de la confederación europea.

Ahora le corresponde a la Fiscalía de la CPI realizar un examen preliminar para determinar si puede procederse a una investigación sobre las cuestiones jurídicas planteadas en la denuncia. Según el New York Times, Israel rechazó las afirmaciones de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia de que todos los asentamientos israelíes en la zona ocupada de Cisjordania violan el derecho internacional. Por su parte, ni la FIFA ni la UEFA han hecho comentarios tras las denuncias presentadas.

UEFA y FIFA no tomaron medidas contra Israel

Cuando en febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, la FIFA tardó menos de una semana en excluir al país ruso de sus competencias a nivel de clubes y de selecciones. No obstante, con Israel no tomó una medida tan determinante e incluso todavía el año pasado Infantino aseguró que la Federación Internacional "no puede resolver problemas geopolíticos".

Trump con una gorra de Estados Unidos durante la presentación de la Junta por la Paz | AP

Mientras que por parte de la UEFA, a mediados del 2025 -ya con las eliminatorias mundialistas avanzadas y luego de un pleito en el partido entre las Selecciones de Italia e Israel- varias federaciones nacionales empezaron a presionar para la exclusión de los equipos israelíes. Noruega fue una de las federaciones que más instó a la UEFA a realizar una votación.

No obstante, todo se detuvo después luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presentó una propuesta de paz entre Israel y Hamás el 29 de septiembre. En este contexto, la denuncia presentada ante la CPI también señala que estas acciones de la UEFA y la FIFA normalizan "la vida en asentamientos y legitiman la ocupación ilegal" en Palestina.

"La práctica también ayuda e incita al apartheid (un crimen contra la humanidad según el artículo 7(1)(j) del Estatuto de Roma): a los palestinos no se les permite entrar a los partidos como espectadores, jugar o convertirse en directores de los clubes de los asentamientos ilegales”, y añade que ambos organismos operan con impunidad.