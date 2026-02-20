Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Organizaciones denuncian a la UEFA y a la FIFA ante la Corta Penal Internacional por complicidad con Israel

Infantino y Ceferin durante el 50° Congreso Ordinario de la UEFA en Bruselas | AFP
Infantino y Ceferin durante el 50° Congreso Ordinario de la UEFA en Bruselas | AFP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 00:57 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los denunciantes señalaron que Ceferin y Infantino han ignorado los informes de la ONU y normalizado la ocupación en Palestina

Los presidentes de la UEFA y la FIFA, Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, recibieron denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) por su complicidad con Israel en la ocupación ilegal en Palestina y los crímenes de guerra en Gaza. Entre las denuncias concretas está la normalización del desplazamiento de familias palestinas para establecer campos de entrenamiento de equipos de futbol.

En total fueron cinco organizaciones las que presentaron las denuncias contra estos dos directivos: Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Sport Scholars for Justice in Palestine y Euro-Med Human Rights Monitor. Entre las partes denunciantes se incluyen a futbolistas y clubes palestinos, según una declaración publicada por The Athletic.

¿Por qué denunciaron a la UEFA y la FIFA?

Según The New York Times, la denuncia formal consiste en un documento de 120 páginas y fue enviada a la Oficina del Fiscal de la CPI el 16 de febrero. Las acusaciones se centran en la "inclusión por parte de la FIFA y la UEFA de clubes de fútbol israelíes con sede en asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado que se construyeron sobre tierras robadas al pueblo palestino".

Donald Trump se coloca su medalla del Premio de la Paz de la FIFA junto a Infantino | AP
Donald Trump se coloca su medalla del Premio de la Paz de la FIFA junto a Infantino | AP

Según el documento, tanto la FIFA como la UEFA han permitido que los clubes participen en ligas "organizadas por la Asociación de Fútbol de Israel y celebrar partidos en los terrenos confiscados". De igual manera, denunciaron "brindan apoyo financiero y estructural a los clubes residentes", de los cuales algunos incluso participan en competencias de la confederación europea.

Ahora le corresponde a la Fiscalía de la CPI realizar un examen preliminar para determinar si puede procederse a una investigación sobre las cuestiones jurídicas planteadas en la denuncia. Según el New York Times, Israel rechazó las afirmaciones de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia de que todos los asentamientos israelíes en la zona ocupada de Cisjordania violan el derecho internacional. Por su parte, ni la FIFA ni la UEFA han hecho comentarios tras las denuncias presentadas.

UEFA y FIFA no tomaron medidas contra Israel

Cuando en febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, la FIFA tardó menos de una semana en excluir al país ruso de sus competencias a nivel de clubes y de selecciones. No obstante, con Israel no tomó una medida tan determinante e incluso todavía el año pasado Infantino aseguró que la Federación Internacional "no puede resolver problemas geopolíticos".

Trump con una gorra de Estados Unidos durante la presentación de la Junta por la Paz | AP
Trump con una gorra de Estados Unidos durante la presentación de la Junta por la Paz | AP

Mientras que por parte de la UEFA, a mediados del 2025 -ya con las eliminatorias mundialistas avanzadas y luego de un pleito en el partido entre las Selecciones de Italia e Israel- varias federaciones nacionales empezaron a presionar para la exclusión de los equipos israelíes. Noruega fue una de las federaciones que más instó a la UEFA a realizar una votación.

No obstante, todo se detuvo después luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presentó una propuesta de paz entre Israel y Hamás el 29 de septiembre. En este contexto, la denuncia presentada ante la CPI también señala que estas acciones de la UEFA y la FIFA normalizan "la vida en asentamientos y legitiman la ocupación ilegal" en Palestina.

"La práctica también ayuda e incita al apartheid (un crimen contra la humanidad según el artículo 7(1)(j) del Estatuto de Roma): a los palestinos no se les permite entrar a los partidos como espectadores, jugar o convertirse en directores de los clubes de los asentamientos ilegales”, y añade que ambos organismos operan con impunidad.

Palestinos se reúnen para una comida masiva organizada por una organización de derechos humanos | AFP
Palestinos se reúnen para una comida masiva organizada por una organización de derechos humanos | AFP
Últimos videos
Lo Último
00:57 Organizaciones denuncian a la UEFA y a la FIFA ante la Corta Penal Internacional por complicidad con Israel
00:48 Partidos de hoy viernes 20 de febrero de 2026
00:01 Menotti vs Chilavert y la polémica frase del entrenador: 'Primero Chilavert, después el mono'
00:00 Portada RÉCORD 20 de Febrero de 2026
23:30 ¡Una ganga! Revelan los precios para el Repechaje Intercontinental en el Estadio BBVA
23:07 Mundial de Clubes 2029: UEFA apoya propuesta de la FIFA de aumentar de 32 a 48 equipos
22:38 Esta es la mejor playa del mundo y está en México: dónde queda y cómo se llama
22:34 Katia Itzel García dirigirá el Puebla vs América de Jornada 7 del Clausura 2026
22:06 Puebla vs América: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX?
22:04 "Me encanta que me abucheen": Jana Gutiérrez no se intimida cuando visita a Chivas en el Clásico
Tendencia
1
Contra Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
2
Contra Muere Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, a los 53 años tras diagnóstico de ELA
3
Futbol Javier Aguirre revela convocatoria para partido ante Islandia; Chivas vuelve a ser la base
4
Futbol Armando 'Hormiga' González es seguido por el Feyenoord de los Países Bajos
5
Futbol América y Pachuca comandan convocatoria de la Selección Mexicana
6
Contra Esta es la mejor playa del mundo y está en México: dónde queda y cómo se llama
Te recomendamos
Infantino y Ceferin durante el 50° Congreso Ordinario de la UEFA en Bruselas | AFP
Futbol
20/02/2026
Organizaciones denuncian a la UEFA y a la FIFA ante la Corta Penal Internacional por complicidad con Israel
Puebla recibe a América este viernes 20 de febrero | MEXSPORT
Futbol
20/02/2026
Partidos de hoy viernes 20 de febrero de 2026
Menotti tuvo una polémica rivalidad con un jugador | MEXSPORT
Futbol
20/02/2026
Menotti vs Chilavert y la polémica frase del entrenador: 'Primero Chilavert, después el mono'
Portada RÉCORD 20 de Febrero de 2026
Portada del día
20/02/2026
Portada RÉCORD 20 de Febrero de 2026
Se revelaron los precios para el repechaje del Mundial en el Estadio BBVA | IMAGO7
Futbol
19/02/2026
¡Una ganga! Revelan los precios para el Repechaje Intercontinental en el Estadio BBVA
Detalle del trofeo del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Futbol
19/02/2026
Mundial de Clubes 2029: UEFA apoya propuesta de la FIFA de aumentar de 32 a 48 equipos