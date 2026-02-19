Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

El partido contra el Barcelona le salió caro. El Slavia Praga deberá pagar una multa por el comportamiento de sus aficionados

Barcelona vence a Slavia Praga | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 08:10 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El club checo desembolsará miles de euros por los problemas en tribuna ante los catalanes

La Unión Europea de Futbol (UEFA) impuso al club checo SK Slavia Praga una multa total de 40 mil euros por el comportamiento de sus aficionados en el partido de la Champions League contra el Barcelona.

Praga, en esta Champions | AP

El organismo rector también sancionó a los "cosidos" con el cierre condicional de una parte del estadio para el próximo partido de Copa. La condición tiene un período de prueba de dos años.

La UEFA ha castigado al Slavia por dos infracciones diferentes. La mitad de la multa debe ser pagada por el club checo por bloquear los pasillos públicos durante el partido, y la otra mitad por el uso de pirotecnia.

Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP
Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP

Los slavistas ya habían recibido multas en años anteriores, y en la temporada 2023-24 fueron sancionados dos veces por incidentes durante los partidos en casa contra la AS Roma y el AC Milan.

Últimos videos
Lo Último
11:35 ¿Ya no lo quieren? Guillermo Ochoa fuera de la convocatoria del AEL Limassol
11:31 ¡Se encienden las alarmas! Prensa británica se preocupa por la remodelación del Estadio Banorte
11:17 ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
11:07 Thibaut Courtois se convierte en propietario de equipo de Segunda División en Francia
11:00 LA OFENSIVA del AMÉRICA está en CRISIS; TE PRESENTAMOS los números que lo REVELAN
10:40 Berterame recibe "bienvenida" de De Paul en el Inter Miami
10:27 Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes cobran pago triple este 19 de febrero?
10:18 Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
10:10 Piojo Herrera respalda a André Jardine pese a mal paso de América: "tres títulos no son casualidad"
10:08 Andrea Kimi Antonelli, el más rápido en el segundo día en Baréin
Tendencia
1
Futbol Nacional Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: 'Corona era mejor'
2
Empelotados TV Azteca rompe el silencio: El inesperado anuncio sobre Christian Martinoli
3
Contra ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
4
Futbol Nacional ¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
5
Futbol Internacional OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla
6
Futbol Nacional ¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia
Te recomendamos
¿Ya no lo quieren? Guillermo Ochoa fuera de la convocatoria del AEL Limassol
Futbol
19/02/2026
¿Ya no lo quieren? Guillermo Ochoa fuera de la convocatoria del AEL Limassol
¡Se encienden las alarmas! Prensa británica se preocupa por la remodelación del Estadio Banorte
Futbol
19/02/2026
¡Se encienden las alarmas! Prensa británica se preocupa por la remodelación del Estadio Banorte
¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
Contra
19/02/2026
¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
Thibaut Courtois se convierte en propietario de equipo de Segunda División en Francia
Futbol
19/02/2026
Thibaut Courtois se convierte en propietario de equipo de Segunda División en Francia
LA OFENSIVA del AMÉRICA está en CRISIS; TE PRESENTAMOS los números que lo REVELAN
Futbol Nacional
19/02/2026
LA OFENSIVA del AMÉRICA está en CRISIS; TE PRESENTAMOS los números que lo REVELAN
Berterame recibe "bienvenida" de De Paul en el Inter Miami
Futbol
19/02/2026
Berterame recibe "bienvenida" de De Paul en el Inter Miami