El partido contra el Barcelona le salió caro. El Slavia Praga deberá pagar una multa por el comportamiento de sus aficionados
La Unión Europea de Futbol (UEFA) impuso al club checo SK Slavia Praga una multa total de 40 mil euros por el comportamiento de sus aficionados en el partido de la Champions League contra el Barcelona.
El organismo rector también sancionó a los "cosidos" con el cierre condicional de una parte del estadio para el próximo partido de Copa. La condición tiene un período de prueba de dos años.
La UEFA ha castigado al Slavia por dos infracciones diferentes. La mitad de la multa debe ser pagada por el club checo por bloquear los pasillos públicos durante el partido, y la otra mitad por el uso de pirotecnia.
Los slavistas ya habían recibido multas en años anteriores, y en la temporada 2023-24 fueron sancionados dos veces por incidentes durante los partidos en casa contra la AS Roma y el AC Milan.