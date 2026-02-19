El partido contra el Barcelona le salió caro. El Slavia Praga deberá pagar una multa por el comportamiento de sus aficionados

La Unión Europea de Futbol (UEFA) impuso al club checo SK Slavia Praga una multa total de 40 mil euros por el comportamiento de sus aficionados en el partido de la Champions League contra el Barcelona.

El organismo rector también sancionó a los "cosidos" con el cierre condicional de una parte del estadio para el próximo partido de Copa. La condición tiene un período de prueba de dos años.

La UEFA ha castigado al Slavia por dos infracciones diferentes. La mitad de la multa debe ser pagada por el club checo por bloquear los pasillos públicos durante el partido, y la otra mitad por el uso de pirotecnia.

