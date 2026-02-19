¿Cuántas veces la Selección Mexicana ha jugado en Puebla?

La Selección Mexicana volverá a Puebla como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre confirmó un partido amistoso ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, un recinto histórico que una vez más será protagonista en la agenda del Tricolor.

El encuentro ante la selección africana marcará el regreso del combinado nacional a una de las plazas más tradicionales del país. Además, será una prueba clave dentro de los últimos ensayos antes del Mundial 2026, torneo en el que México será uno de los anfitriones.

Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

¿Cuántas veces ha jugado la Selección Mexicana en Puebla?

Con el duelo ante Ghana, la Selección Mexicana alcanzará su partido número 13 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. A lo largo de su historia, el Tricolor ha visitado Puebla en distintas etapas, dejando un balance positivo que respalda la elección del inmueble como sede de este compromiso internacional.

Entre los antecedentes más destacados se encuentran enfrentamientos ante selecciones como Checoslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Argentina, Polonia, El Salvador, Trinidad y Tobago, Panamá e incluso clubes internacionales como Valencia. Estos encuentros abarcan desde finales de la década de los sesenta hasta años recientes.

México 1-1 Checoslovaquia (1968) México 0-0 Atvidaberg (Suecia) (1969) México 0-1 Suecia (1970) México 3-0 Estados Unidos (1976) México 1-1 Hungría (1977) México 1-2 Olimpia (Paraguay) (1980) México 1-1 Argentina (1985) México 3-1 Polonia (1989) México 4-1 El Salvador (2001) México 3-0 Trinidad y Tobago (2004) México 1-0 Panamá (2007) México 2-2 Valencia (2024)

El historial refleja que Puebla ha sido una plaza favorable para el combinado nacional, con más victorias que derrotas y varios partidos de preparación rumbo a competencias oficiales. El Estadio Cuauhtémoc, además, ha sido considerado en diferentes ciclos mundialistas como un punto estratégico para despedir al equipo antes de grandes torneos.

México ante Valencia en 2024 | IMAGO7

Puebla, sede clave rumbo al Mundial 2026

El partido contra Ghana no solo representa un compromiso amistoso más, sino una oportunidad para que Javier Aguirre ajuste detalles tácticos y observe variantes en su plantel. Con la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, cada ensayo cobra relevancia en la consolidación del proyecto.

La elección de Puebla también responde a su tradición futbolera y a la respuesta constante de la afición. El Cuauhtémoc se ha convertido en una sede emblemática para la Selección Mexicana, ofreciendo un entorno ideal para partidos de preparación internacional.