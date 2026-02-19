Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Surge Lady Naucalpan, quien mordió a ciclista en Polanco

Lady Naucalpan terminó detenida luego de morder a ciclista/SSC - X: @lopezdoriga
Geovanni Rodríguez Catarino
13:55 - 19 febrero 2026
La joven de 23 años fue detenida, con todo y que presumió ser nieta de un alcalde de Naucalpan

Nuevamente, en redes sociales se ha hecho viral uno de esos casos que deja al descubierto lo mal que está la sociedad. Ahora el turno es para “Lady Naucalpan”, una mujer de 23 años identificada como Victoria ‘N’, quien mordió y amenazó a una ciclista en la zona de Polanco, únicamente porque ésta avanzaba con lentitud por uno de los carriles.

En redes sociales se hizo viral el caso de una mujer que agredió a una ciclista en Naucalpan/X: @lopezdoriga

Agresión en Polanco: amenazas y mordidas

Fue la tarde del miércoles 18 de febrero cuando comenzaron a circular en redes sociales una serie de grabaciones en las que se observa una pelea entre mujeres: dos a bordo de un vehículo marca MG, contra una que iba en bicicleta. Hubo amenazas y hasta mordidas por parte de una de ellas.


Los hechos ocurrieron en la avenida Presidente Masaryk y la calle Hegel, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Todo comenzó cuando una ciclista fue agredida y casi atropellada, aparentemente porque avanzaba lento.


“Tú vienes en bicicleta. Yo me llamo Victoria Ruiz de Chávez. Mi abuelo es Presidente Municipal de Naucalpan, estúpida. Así que bájale [...] porque la que va a acabar mal eres tú”, se escucha decir a la mujer que ya fue apodada como Lady Naucalpan o Lady Mordelona.

Intervención policial y detención

Ante la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron para detener la pelea y aseguraron a Victoria ‘N’.


En el intento por escapar, su acompañante —quien aparentemente sería su madre— estuvo cerca de atropellar a una policía capitalina.

De inmediato, las uniformadas llegaron y separaron a las involucradas; sin embargo, dos de ellas trataron de darse a la fuga a bordo de un automóvil, mismo que dirigieron hacia una de las policías con la finalidad de dañar su integridad física. Por lo anterior, la mujer de 23 años fue detenida y puesta a disposición del Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente”, informó la SSC en una tarjeta informativa.

Aparentemente, Victoria ‘N’ refirió que su abuelo fue Mario Ruiz de Chávez, presidente municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el periodo de 1992 a 1994.

La víctima relata la agresión

La víctima se identificó como la doctora Daniela González Torres, quien explicó cómo fue agredida y confirmó que el motivo de la pelea fue que avanzaba lentamente en su bicicleta.

La víctima confirmó que sufrió lesiones en la mano luego de ser mordida/X: @lopezdoriga

Fui alcanzada por un MG negro, se bajaron, me alcanzaron a golpear y me mordieron la mano. Las mordidas en las manos tienen bastantes riesgos, bastante feos. Me echaron gas pimienta en la cara [...]. Se bajaron del coche porque hay que matar a los ciclistas porque son muy lentos, literal, esta era la razón”, declaró la víctima.
