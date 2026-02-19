VIDEO: Surge Lady Naucalpan, quien mordió a ciclista en Polanco

Nuevamente, en redes sociales se ha hecho viral uno de esos casos que deja al descubierto lo mal que está la sociedad . Ahora el turno es para “Lady Naucalpan” , una mujer de 23 años identificada como Victoria ‘N’ , quien mordió y amenazó a una ciclista en la zona de Polanco , únicamente porque ésta avanzaba con lentitud por uno de los carriles.

En redes sociales se hizo viral el caso de una mujer que agredió a una ciclista en Naucalpan/X: @lopezdoriga

Agresión en Polanco: amenazas y mordidas

Fue la tarde del miércoles 18 de febrero cuando comenzaron a circular en redes sociales una serie de grabaciones en las que se observa una pelea entre mujeres: dos a bordo de un vehículo marca MG, contra una que iba en bicicleta. Hubo amenazas y hasta mordidas por parte de una de ellas.



Los hechos ocurrieron en la avenida Presidente Masaryk y la calle Hegel, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Todo comenzó cuando una ciclista fue agredida y casi atropellada, aparentemente porque avanzaba lento.



“Tú vienes en bicicleta. Yo me llamo Victoria Ruiz de Chávez. Mi abuelo es Presidente Municipal de Naucalpan, estúpida. Así que bájale [...] porque la que va a acabar mal eres tú”, se escucha decir a la mujer que ya fue apodada como Lady Naucalpan o Lady Mordelona.