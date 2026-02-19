Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Atlas, entre la fortaleza del Jalisco y la fragilidad como visitante

Aldo Rocha celebra | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 14:40 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El rendimiento del Atlas en los últimos torneos se explica a partir de un contraste muy marcado: fortaleza en el Estadio Jalisco y fragilidad fuera de Guadalajara.

Esta dualidad ha condicionado de manera directa sus aspiraciones dentro de la Liga MX, al mostrar un equipo sólido como local, pero irregular cuando actúa en territorio ajeno.

La deuda pendiente como visitante
Manuel Capasso con el Atlas l IMAGO7

El principal problema de los Rojinegros se encuentra lejos de casa. En sus últimos 20 partidos como visitante, el balance es de cuatro victorias, cinco empates y 11 derrotas, cifras que reflejan dificultades para competir con constancia.

En la actual temporada 2025-2026, el panorama es aún más complejo. De 12 encuentros disputados fuera de casa, Atlas ha conseguido apenas dos triunfos, dos empates y ocho derrotas. Son ocho puntos de 36 posibles, lo que representa una efectividad del 22.2 por ciento, un rendimiento que limita de forma considerable cualquier aspiración de protagonismo en la clasificación general.

Si se amplía la mirada al ciclo 2024-2025, la tendencia tampoco fue contundente. En 19 partidos como visitante, el equipo sumó cinco victorias, seis empates y ocho derrotas, acumulando 21 unidades de 57 posibles, para una efectividad del 36.8 por ciento. Aunque superior a la campaña actual, el porcentaje siguió estando por debajo de lo necesario para competir en los primeros planos.

La última victoria fuera de casa se registró el 17 de enero, cuando Atlas venció 0-1 a Club Necaxa con anotación de Alfonso González. Además del conjunto hidrocálido, Puebla, Querétaro y Tijuana han sido los otros rivales a los que el equipo ha logrado superar recientemente como visitante.

El Estadio Jalisco, una fortaleza renovada
Diego Cocca como DT del Atlas l IMAGO7

En contraste, la historia cambia radicalmente cuando Atlas juega en el Atlas en el Estadio Jalisco. En el presente torneo se mantiene invicto como local, con dos victorias y un empate, sumando siete de nueve puntos posibles para una efectividad del 77.8 por ciento.

La tendencia positiva no es aislada. Desde el semestre anterior, el equipo acumula ocho partidos consecutivos sin perder en casa, con saldo de cinco triunfos y tres empates (75 por ciento de efectividad). Actualmente, suma cinco meses sin conocer la derrota ante su afición.

La última caída como local ocurrió el 24 de agosto de 2025, cuando fue superado 2-4 por el Club América en la jornada 6 del Apertura 2025.

El efecto Diego Cocca

Parte de esta recuperación en casa comenzó con la llegada del técnico argentino Diego Cocca, quien logró devolver solidez y confianza al equipo en su estadio. Antes de su arribo, Atlas atravesaba un periodo complicado, incluso con una racha de ocho encuentros sin ganar.

Últimos videos
Lo Último
16:01 ¡Se escucha la samba en Coapa! Raphael Veiga será titular ante Puebla
15:57 ¡Escándalo en Marruecos! Cacería de perros acecha el Mundial 2023
15:47 VIDEO: Adiós Therians… ahora pasean perros invisibles: así es el “Hobby Dogging”
15:46 6-7: qué significa el término viral que desconcierta a padres y maestros entre la Generación Z y Alpha
15:37 ¿El nuevo Maguito? Vinicius Lima habla sobre ser el reemplazo de Álvaro Fidalgo en América
15:16 ¡Ha vuelto! Kevin Mier apunta a estar de regreso con Cruz Azul Sub 21
15:02 ¿Qué cambiará en la venta de boletos? Ticketmaster responde a nuevas reglas de Profeco
14:58 ‘Son partidos para ir al límite’: Nicolás Larcamón recalcó la importancia del duelo ante Chivas
14:56 ¿Con Cristiano Ronaldo? Se revela convocatoria de Portugal para enfrentar a México
14:44 Mitos y realidades de los Therians: conoce más a fondo a estos personajes
Tendencia
1
Contra ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
2
Futbol Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
3
Empelotados ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
4
Futbol ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
5
Futbol ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Te recomendamos
¡Se escucha la samba en Coapa! Raphael Veiga será titular ante Puebla
Futbol
19/02/2026
¡Se escucha la samba en Coapa! Raphael Veiga será titular ante Puebla
¡Escándalo en Marruecos! Cacería de perros acecha el Mundial 2023
Futbol
19/02/2026
¡Escándalo en Marruecos! Cacería de perros acecha el Mundial 2023
VIDEO: Adiós Therians… ahora pasean perros invisibles: así es el “Hobby Dogging”
Contra
19/02/2026
VIDEO: Adiós Therians… ahora pasean perros invisibles: así es el “Hobby Dogging”
6-7: qué significa el término viral que desconcierta a padres y maestros entre la Generación Z y Alpha
Contra
19/02/2026
6-7: qué significa el término viral que desconcierta a padres y maestros entre la Generación Z y Alpha
¿El nuevo Maguito? Vinicius Lima habla sobre ser el reemplazo de Álvaro Fidalgo en América
Futbol
19/02/2026
¿El nuevo Maguito? Vinicius Lima habla sobre ser el reemplazo de Álvaro Fidalgo en América
¡Ha vuelto! Kevin Mier apunta a estar de regreso con Cruz Azul Sub 21
Futbol
19/02/2026
¡Ha vuelto! Kevin Mier apunta a estar de regreso con Cruz Azul Sub 21