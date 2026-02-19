Atlas, entre la fortaleza del Jalisco y la fragilidad como visitante

Esta dualidad ha condicionado de manera directa sus aspiraciones dentro de la Liga MX, al mostrar un equipo sólido como local, pero irregular cuando actúa en territorio ajeno.

La deuda pendiente como visitante

Manuel Capasso con el Atlas l IMAGO7

El principal problema de los Rojinegros se encuentra lejos de casa. En sus últimos 20 partidos como visitante, el balance es de cuatro victorias, cinco empates y 11 derrotas, cifras que reflejan dificultades para competir con constancia.

En la actual temporada 2025-2026, el panorama es aún más complejo. De 12 encuentros disputados fuera de casa, Atlas ha conseguido apenas dos triunfos, dos empates y ocho derrotas. Son ocho puntos de 36 posibles, lo que representa una efectividad del 22.2 por ciento, un rendimiento que limita de forma considerable cualquier aspiración de protagonismo en la clasificación general.

Si se amplía la mirada al ciclo 2024-2025, la tendencia tampoco fue contundente. En 19 partidos como visitante, el equipo sumó cinco victorias, seis empates y ocho derrotas, acumulando 21 unidades de 57 posibles, para una efectividad del 36.8 por ciento. Aunque superior a la campaña actual, el porcentaje siguió estando por debajo de lo necesario para competir en los primeros planos.

La última victoria fuera de casa se registró el 17 de enero, cuando Atlas venció 0-1 a Club Necaxa con anotación de Alfonso González. Además del conjunto hidrocálido, Puebla, Querétaro y Tijuana han sido los otros rivales a los que el equipo ha logrado superar recientemente como visitante.

El Estadio Jalisco, una fortaleza renovada

Diego Cocca como DT del Atlas l IMAGO7

En contraste, la historia cambia radicalmente cuando Atlas juega en el Atlas en el Estadio Jalisco. En el presente torneo se mantiene invicto como local, con dos victorias y un empate, sumando siete de nueve puntos posibles para una efectividad del 77.8 por ciento.

La tendencia positiva no es aislada. Desde el semestre anterior, el equipo acumula ocho partidos consecutivos sin perder en casa, con saldo de cinco triunfos y tres empates (75 por ciento de efectividad). Actualmente, suma cinco meses sin conocer la derrota ante su afición.

La última caída como local ocurrió el 24 de agosto de 2025, cuando fue superado 2-4 por el Club América en la jornada 6 del Apertura 2025.

El efecto Diego Cocca