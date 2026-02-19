Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

6-7: qué significa el término viral que desconcierta a padres y maestros entre la Generación Z y Alpha

Jóvenes de la Generación Z usan “6-7” como una broma digital que desconcierta a los adultos./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:46 - 19 febrero 2026
Este fragmento fue tomado por usuarios de plataformas como TikTok e Instagram Reels

En redes sociales comenzó a repetirse una expresión que ha dejado desconcertados a muchos adultos: “6-7”. El término, popular entre jóvenes de la Generación Z, se volvió tendencia en plataformas como TikTok, donde aparece en videos, comentarios y conversaciones cotidianas sin una explicación evidente.

A diferencia de otras palabras virales que tienen una definición concreta, “6-7” no posee un significado formal ni una traducción específica. Justamente ahí radica parte de su éxito: se utiliza como una especie de broma interna que funciona más por el contexto digital que por su contenido literal.

El término 6-7 significado no tiene una definición formal, lo que aumenta su misterio en redes./ Pixabay

El origen de la expresión está vinculado a la canción “Doot Doot (6 7)” del rapero estadounidense Skrilla. A partir de la repetición del número en la letra, usuarios de redes comenzaron a emplearlo en videos y situaciones humorísticas, lo que detonó su viralización entre adolescentes.

¿Qué significa realmente 6-7?

La respuesta corta es que no significa nada en particular. Jóvenes lo utilizan como respuesta a preguntas, para cerrar conversaciones o simplemente para generar confusión intencional. Esa ambigüedad forma parte del chiste y del código generacional que comparten.

La frase nació a partir de la canción “Doot Doot (6 7)” y se transformó en tendencia juvenil./ Pixabay

En muchos casos, “6-7” se usa como un recurso para desconcertar a adultos —padres, maestros o familiares— que intentan encontrarle un sentido lógico. La falta de significado concreto convierte la expresión en una especie de guiño entre quienes entienden la dinámica digital.

¿Por qué se volvió tan viral entre la Generación Z?

El fenómeno demuestra cómo el lenguaje en internet puede transformarse rápidamente. Un fragmento musical puede convertirse en tendencia y, después, en una expresión cotidiana dentro de comunidades juveniles en línea.

Para muchos adolescentes, 6-7 funciona como un código generacional más que como una palabra con sentido literal./ Pixabay

Además, la Generación Z suele apropiarse de frases, sonidos o números sin significado claro para convertirlos en códigos internos. En este caso, “6-7” funciona como una señal de pertenencia digital, más que como una palabra con definición académica.

La viralidad también evidencia la brecha generacional en el uso del lenguaje. Mientras los adultos buscan explicaciones formales, los jóvenes encuentran diversión precisamente en la falta de sentido.

En resumen, “6-7” es un término viral que nació de una canción y evolucionó hasta convertirse en una broma digital sin significado específico. Su fuerza no está en lo que dice, sino en la reacción que provoca y en el sentido de comunidad que genera entre quienes lo utilizan.

La jerga de la Generación Z evoluciona en internet y convierte números o sonidos en expresiones virales./ Pixabay
