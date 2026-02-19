Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ramón Morales pone condiciones a los naturalizados: "Tienen que hacer diferencia"

Ramón Morales durante un amistoso con la Selección Mexicana | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara 16:27 - 19 febrero 2026
El exjugador recordó su experiencia con Sinha y afirmó que los naturalizados deben aportar algo más en el plantel

Previo a la Copa del Mundo 2026, una de las conversaciones más grandes en el entorno de la Selección Mexicana es la convocatoria de jugadores naturalizados, como es el caso de Germán Berterame y Álvaro Fidalgo, quienes son opción para Javier Aguirre en la justa.

La incorporación de estos elementos ha generado polarización en los aficionados, pues hay quienes aceptan que se integren, y hay otros que le dan prioridad a los jugadores completamente desarrollados en el país. Ramón Morales, exfutbolista mexicano y seleccionado nacional se encuentra a la mitad de este dilema, ya que ve con buenos ojos la idea, siempre y cuando aporten.

Ramón Morales y su experiencia con naturalizados

En entrevista para RÉCORD, ‘Ramoncito’ relató su experiencia con compañeros naturalizados en la Selección Mexicana. El exjugador del Rebaño Sagrado destacó a uno en particular: Antonio Naelson Sinha, quien nació en Brasil y decidió jugar para el Tri.

“Me tocó con compañeros naturalizados en el Mundial 2002-2006. Yo creo que aquel jugador, aquel ser humano que de veras está convencido, de que ama a nuestro país y que ejerce la profesión de futbolista y que creo hace la diferencia en su equipo -voy a poner un ejemplo- como lo hizo Sinha, yo creo que es bienvenido”, inició Morales.
Sinha en entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT
“Para mí Sinha es el jugador que sí era diferente y que aportaba esa diferencia. Otros no, es la verdad. Ojalá y aquel que se naturalice o aquel que vaya a la selección porque es mexicano, pues que vaya sabiendo que sí tiene que hacer diferencia", reiteró.

"Aquellos que decidan, sí tienen que ser jugadores que hagan diferencia. Por eso se naturalizan, para buscar un lugar en la selección nacional. La mayoría lo hace por eso. Pero si lo vas a hacer, es porque eres diferente. No le daría tanta oportunidad, yo buscaría mucho más mexicano”, agregó el exfutbolista sobre el tema.

Ramón Morales y Sinha con la Selección Mexicana en la Copa Confederaciones 2005 | MEXSPORT
¿Qué dijo Ramón Morales sobre la convocatoria de Álvaro Fidalgo?

Álvaro Fidalgo es uno de los jugadores que más suenan para que sea convocado por Javier Aguirre, y para Ramón Morales es una buena idea en caso de que despliegue su mejor futbol con la Selección Mexicano, de lo contrario, no considera que tenga sentido llevarlo. "Al final uno puede opinar qué le gusta o qué no le gusta, pero a ver, si Fidalgo se naturaliza mexicano y la ley lo rige y deciden llamarlo, adelante"

"Que es lo que tú y yo y cualquiera le pediríamos a Fidalgo. Fidalgo tiene la capacidad para ser un jugador diferente y que aporte un mayor nivel en calidad al grupo, y si la respuesta es un sí, bienvenido. Si la respuesta es duda o no, pues entonces yo creo que no tiene caso”, expresó Morales.

Álvaro Fidalgo con el jersey conmemorativo del Betis | X:@ RealBetis

Javier Aguirre tendrá una difícil tarea para finalizar su lista de convocados para el Mundial 2026, con la opción de incorporar a Álvaro Fidalgo, un futbolista que triunfó en la Liga MX con América y que ahora busca el éxito con Real Betis en LaLiga.

