"El Renacer de Luna": Roy Rojas revela elenco y fecha de estreno de su nueva telenovela

El productor Roy Rojas presentó en conferencia de prensa su próxima telenovela "El Renacer de Luna", donde reveló al elenco protagónico, los antagonistas principales y la fecha de estreno del melodrama, que llegará a la programación de Canal de las Estrellas con una historia de corte clásico y formato compacto.

¿Quiénes protagonizan "El Renacer de Luna"?

En el evento, el productor presentó a los protagonistas y figuras clave del melodrama:

Marisol del Olmo y Matías Novoa encabezarán el reparto como los protagonistas principales. La producción marca el regreso de Novoa a las telenovelas tras dos años fuera de la pantalla, mientras que Del Olmo se une con un papel estelar que promete conectar con la audiencia.

Marisol del Olmo y Matías Novoa, serán los protagonistas de "El Renacer de Luna". / CONTRA: Laura Medrano

Marlene Favela y Flavio Medina fueron anunciados como los grandes antagonistas de la historia, Flavio también regresa a las telenovelas luego de varios siete años de ausencia, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del género.

Marlene Favela y Flavio Medina, serán los antagonistas principales . / CONTRA: Laura Medrano

Completan el elenco figuras de trayectoria como Claudia Ramírez y René Casados, quienes aportan peso dramático a este nuevo proyecto.

El reparto también integra a figuras de trayectoria como Claudia Ramírez y René Casados. / CONTRA: Laura Medrano

¿Cuándo se estrena "El Renacer de Luna"?

El renacer de la luna se estrenará el 22 de junio por el Canal de las Estrellas, inmediatamente después del final de Corazón de Oro. El melodrama tendrá 80 capítulos, una extensión menor al formato tradicional, lo que apunta a una narrativa más concentrada.

Ante la presentación del elenco y la temática de la historia, Rojas señaló que la telenovela buscará conectar con públicos de distintas generaciones, combinando elementos clásicos del melodrama con narrativas contemporáneas de superación personal y la búsqueda del amor verdadero.