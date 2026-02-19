Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

"El Renacer de Luna": Roy Rojas revela elenco y fecha de estreno de su nueva telenovela

El productor Roy Rojas presentó en conferencia de prensa su próxima telenovela "El Renacer de Luna". / CONTRA
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:23 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La nueva producción ya tiene protagonistas, villanos y día de llegada a la pantalla.

El productor Roy Rojas presentó en conferencia de prensa su próxima telenovela "El Renacer de Luna", donde reveló al elenco protagónico, los antagonistas principales y la fecha de estreno del melodrama, que llegará a la programación de Canal de las Estrellas con una historia de corte clásico y formato compacto.

¿Quiénes protagonizan "El Renacer de Luna"?

En el evento, el productor presentó a los protagonistas y figuras clave del melodrama:

Marisol del Olmo y Matías Novoa encabezarán el reparto como los protagonistas principales. La producción marca el regreso de Novoa a las telenovelas tras dos años fuera de la pantalla, mientras que Del Olmo se une con un papel estelar que promete conectar con la audiencia.

Marisol del Olmo y Matías Novoa, serán los protagonistas de "El Renacer de Luna". / CONTRA: Laura Medrano

Marlene Favela y Flavio Medina fueron anunciados como los grandes antagonistas de la historia, Flavio también regresa a las telenovelas luego de varios siete años de ausencia, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del género.

Marlene Favela y Flavio Medina, serán los antagonistas principales . / CONTRA: Laura Medrano

Completan el elenco figuras de trayectoria como Claudia Ramírez y René Casados, quienes aportan peso dramático a este nuevo proyecto.

El reparto también integra a figuras de trayectoria como Claudia Ramírez y René Casados. / CONTRA: Laura Medrano

¿Cuándo se estrena "El Renacer de Luna"?

El renacer de la luna se estrenará el 22 de junio por el Canal de las Estrellas, inmediatamente después del final de Corazón de Oro. El melodrama tendrá 80 capítulos, una extensión menor al formato tradicional, lo que apunta a una narrativa más concentrada.

Ante la presentación del elenco y la temática de la historia, Rojas señaló que la telenovela buscará conectar con públicos de distintas generaciones, combinando elementos clásicos del melodrama con narrativas contemporáneas de superación personal y la búsqueda del amor verdadero.

En conferencia de prensa, el productor Roy Rojas presentó al elenco de "El Renacer de Luna". / CONTRA: Laura Medrano
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
17:50 Bears se comprometen a construir un nuevo estadio en el norte de Indiana
17:43 Mujeres con bigote, la nueva tendencia en redes sociales
17:40 Expríncipe Andrés es liberado tras salir de la comisaría por caso Epstein
17:24 “Atlante ya merecía subir”: Toño de Valdés responde a quienes dicen que compraron su lugar
17:23 "El Renacer de Luna": Roy Rojas revela elenco y fecha de estreno de su nueva telenovela
17:15 ¿Qué es la Ley Therian? Joven que se cree caballo presentó iniciativa para evitar bullying
17:13 Armando 'Hormiga' González es seguido por el Feyenoord de los Países Bajos
16:57 Pumas y Monterrey enfrentarán a dos de las mejores ofensivas del Clausura 2026 de la Liga MX
16:55 ¿Hormiga González a Europa? Club ruso ofreció una millonada por él
16:55 Sergio Mayer solicita licencia y entra a La Casa de los Famosos; pone de ejemplo a Bad Bunny
Tendencia
1
Contra ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
2
Futbol Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
3
Empelotados ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
4
Futbol ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
5
Futbol ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Te recomendamos
Los Chicago Bears apuntan a dejar el Soldier Field atrás | AP
NFL
19/02/2026
Bears se comprometen a construir un nuevo estadio en el norte de Indiana
Mujeres con bigote, la nueva tendencia en redes sociales
Contra
19/02/2026
Mujeres con bigote, la nueva tendencia en redes sociales
Expríncipe Andrés es liberado tras salir de la comisaría por caso Epstein
Contra
19/02/2026
Expríncipe Andrés es liberado tras salir de la comisaría por caso Epstein
“Atlante ya merecía subir”: Toño de Valdés responde a quienes dicen que compraron su lugar
Empelotados
19/02/2026
“Atlante ya merecía subir”: Toño de Valdés responde a quienes dicen que compraron su lugar
"El Renacer de Luna": Roy Rojas revela elenco y fecha de estreno de su nueva telenovela
Contra
19/02/2026
"El Renacer de Luna": Roy Rojas revela elenco y fecha de estreno de su nueva telenovela
¿Qué es la Ley Therian? Joven que se cree caballo presentó iniciativa para evitar bullying
Contra
19/02/2026
¿Qué es la Ley Therian? Joven que se cree caballo presentó iniciativa para evitar bullying