Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Tom Brady, de visita en San Siro, recibe una camiseta del Milan de manos de Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimovic y Tom Brady charlan previo al partido de Serie A en San Siro | AP
Zlatan Ibrahimovic y Tom Brady charlan previo al partido de Serie A en San Siro | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 18:46 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exmariscal de los New England Patriots estuvo con el legendario jugador sueco en el partido de la Serie A

Dos leyendas se juntaron en San Siro. El exmariscal Tom Brady, se encontró con otro ganador nato durante su visita al estadio de AC Milan, que este miércoles disputó su partido pendiente de la Serie A contra Como 1907.

La leyenda de NFL está en la ciudad italiano para presenciar eventos de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y aprovechó su paso por Italia para visitar el icónico estadio y reunirse con Zlatan Ibrahimovic.

El siete veces campeón del Super Bowl presenció el partido de los Rossoneri y recibió una camiseta personalizada del equipo de manos de Zlatan, actual asesor del club.

Brady y Zlatan previo al partido de AC Milan en San Siro | AP
Brady y Zlatan previo al partido de AC Milan en San Siro | AP

Para su mala fortuna, la fiesta fue agridulce, ya que el equipo de Massimiliano Allegri no pudo contra los de Cesc Fábregas y con el empate solo redujo un punto la diferencia con Inter de Milan, que está a siete unidades.

Brady se gana al público de San Siro

Antes del inicio del partido de la Serie A, Brady interactuó con los aficionados lanzando un balón de fútbol americano a las gradas y animando al equipo local con un sonoro "¡Forza Milan!" a través de un micrófono.

Tom Brady en plática con Ibrahimovic en San Siro | AP
Tom Brady en plática con Ibrahimovic en San Siro | AP

Con estas acciones reforzó su relación con el futbol, cuya conexión no es nueva, aunque en el pasado solo se había vinculado con el futbol británico, donde es accionista minoritario de un club.

El exmariscal de campo de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers es accionista minoritario del Birmingham City, un ambicioso club inglés con propietarios estadounidenses.

Ha visitado regularmente el club en West Midlands, participando incluso en una serie documental de Amazon Prime, con la esperanza de ver al equipo ascender a la Premier League en un futuro cercano.

Brady lanza un balón previo al partido entre AC Milan y Como 1907 | AP
Brady lanza un balón previo al partido entre AC Milan y Como 1907 | AP

Un encuentro de leyendas y una visita olímpica

Por ahora, Brady disfruta de los espectáculos deportivos en Italia. Durante su encuentro con Ibrahimović, el exdelantero sueco le entregó una camiseta del Milan con su icónico número 12.

Brady, quien también participó en el sorteo del Mundial de 2026, presenció el empate 1-1 del Milan contra el Como, donde Rafael Leão igualó el gol inicial de Nico Paz. También vio jugar a su compatriota Christian Pulisic, quien disputó los últimos ocho minutos del encuentro.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
19:45 Actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno este jueves 19 de febrero
19:32 Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo amistoso en preparación rumbo al Mundial 2026
19:27 ¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
19:17 Europa League 2025-26: Resultados más importantes de la Ida de Playoffs
19:06 Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
18:48 Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre
18:46 Tom Brady, de visita en San Siro, recibe una camiseta del Milan de manos de Zlatan Ibrahimović
18:31 Elba Esther Gordillo pierde amparo: Corte confirma deuda con el SAT por 19 millones de pesos
18:28 Cortes de agua en CDMX: estas colonias tendrán baja presión del 19 al 25 de febrero
18:22 Philippe Coutinho rescindió contrato con Vasco de Gama por temas mentales
Tendencia
1
Contra ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
2
Futbol Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
3
Empelotados ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
4
Futbol ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
5
Futbol ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Te recomendamos
La belga Loena Hendrickx durante el programa libre de patinaje artístico | AP
Otros Deportes
19/02/2026
Actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno este jueves 19 de febrero
Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
Futbol
19/02/2026
Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo amistoso en preparación rumbo al Mundial 2026
¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
Futbol Internacional
19/02/2026
¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia
Celtic de Julián Araujo terminó perdiendo ante Stuttgart en la Europa League | AP
Futbol
19/02/2026
Europa League 2025-26: Resultados más importantes de la Ida de Playoffs
Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
19/02/2026
Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre
Empelotados
19/02/2026
Álvaro Morales arremete con todo contra Javier Aguirre