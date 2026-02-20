Tom Brady, de visita en San Siro, recibe una camiseta del Milan de manos de Zlatan Ibrahimović

Dos leyendas se juntaron en San Siro. El exmariscal Tom Brady, se encontró con otro ganador nato durante su visita al estadio de AC Milan, que este miércoles disputó su partido pendiente de la Serie A contra Como 1907.

La leyenda de NFL está en la ciudad italiano para presenciar eventos de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y aprovechó su paso por Italia para visitar el icónico estadio y reunirse con Zlatan Ibrahimovic.

El siete veces campeón del Super Bowl presenció el partido de los Rossoneri y recibió una camiseta personalizada del equipo de manos de Zlatan, actual asesor del club.

Brady y Zlatan previo al partido de AC Milan en San Siro | AP

Para su mala fortuna, la fiesta fue agridulce, ya que el equipo de Massimiliano Allegri no pudo contra los de Cesc Fábregas y con el empate solo redujo un punto la diferencia con Inter de Milan, que está a siete unidades.

Brady se gana al público de San Siro

Antes del inicio del partido de la Serie A, Brady interactuó con los aficionados lanzando un balón de fútbol americano a las gradas y animando al equipo local con un sonoro "¡Forza Milan!" a través de un micrófono.

Tom Brady en plática con Ibrahimovic en San Siro | AP

Con estas acciones reforzó su relación con el futbol, cuya conexión no es nueva, aunque en el pasado solo se había vinculado con el futbol británico, donde es accionista minoritario de un club.

El exmariscal de campo de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers es accionista minoritario del Birmingham City, un ambicioso club inglés con propietarios estadounidenses.

Ha visitado regularmente el club en West Midlands, participando incluso en una serie documental de Amazon Prime, con la esperanza de ver al equipo ascender a la Premier League en un futuro cercano.

Brady lanza un balón previo al partido entre AC Milan y Como 1907 | AP

Un encuentro de leyendas y una visita olímpica

Por ahora, Brady disfruta de los espectáculos deportivos en Italia. Durante su encuentro con Ibrahimović, el exdelantero sueco le entregó una camiseta del Milan con su icónico número 12.

Brady, quien también participó en el sorteo del Mundial de 2026, presenció el empate 1-1 del Milan contra el Como, donde Rafael Leão igualó el gol inicial de Nico Paz. También vio jugar a su compatriota Christian Pulisic, quien disputó los últimos ocho minutos del encuentro.