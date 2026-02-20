Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo amistoso en preparación rumbo al Mundial 2026

Portugal sigue buscando rivales de calidad rumbo a la Copa del Mundo de este verano. Tras los partidos ante México y Estados Unidos, de este marzo el equipo lusitano tratará de firmar un par de partidos más para llegar en ritmo al torneo internacional.

El equipo de Roberto Martínez tendrá un par de partidos complicados en la Fase de Grupos del Mundial de este verano. El conjunto europeo se verá las caras contra Uzbekistán, Colombia y el ganador del Repechaje intercontinental (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo). Con esto, el equipo buscará medirse ante rivales de las mismas conferencias.

Nuevo juego amistoso

Como preparación para su partido ante Colombia, Portugal ha decidido medirse ante la selección chilena en un encuentro programado para junio.

Hungría evitó la clasificación de Portugal | AP

Inicialmente, se había informado sobre un partido preparatorio entre España y Chile en Puebla. Sin embargo, dicho compromiso nunca llegó a confirmarse por completo y finalmente fue descartado.

Como alternativa principal, la federación chilena ha llegado a un acuerdo con su par portuguesa. Según informó el diario La Tercera, la oficialización del partido está pendiente únicamente de la firma del contrato, un trámite que se espera concluir en las próximas horas.

Chile será rival de Portugal en un partido amistoso | MEXSPORT

Antecedentes

De confirmarse, este duelo marcará el reencuentro de la selección chilena con Cristiano Ronaldo después de casi una década. La última vez que se vieron las caras fue en la semifinal de la Copa Confederaciones 2017 en Rusia, un partido en el que Chile avanzó a la final tras imponerse en la tanda de penales.

Además, se espera que Portugal aliste al menos un par de partidos más previo al inicio del Mundial.