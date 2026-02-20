Conference League: Los resultados más destacados de los playoffs

La mejor parte de las competencias europeas ha comenzado. La UEFA Conference League se une a la Champions y la Europa League en la fase de los Playoffs, la cual dejó buenos y parejos resultados en los juegos de Ida, unos sentenciando la serie y otros dejando lo mejor para los partidos de vuelta.

Omonia vs Rijeka en la Conference League | AP

¿Cuáles fueron los resultados de los juego de Ida?

Los ocho duelos dejaron momentos memorables para la competencia 2026, destacando que seis de estos no terminaron en empate y que prácticamente todas las series están en el aire.

Crystal Palace tras empatar al Zrinjski | AP

KuPS 0 - 2 Lechpoznan

Noah 1 - 0 AZ

Sigma Olomouc 1 - 1 Lausanne

Zrinjski 1 - 1 Crystal Palace

Jagiellonia Białystok 0 - 3 Fiorentina

Drita 2 - 3 Celje

Shkendija 0 - 1 Samsunspor

Omonia 0 - 1 Rijeka

Con la conclusión de los juegos de ida, siete de las ocho llaves permanecen con el destino inconcluso, pues los marcadores cerrados y los empates dejan la emoción de lleno para la resolución de la siguiente semana. Equipos como Fiorentina y Lech Poznan lograron sacar una ventaja importante en calidad de visitante, mientras que otros como Crystal Palace y Zrinjski dejaron todo abierto tras un empate que promete intensidad en la vuelta.

Además, el factor localía podría ser determinante en los compromisos restantes, ya que varios clubes cerrarán la serie ante su afición con la obligación de remontar o mantener la mínima ventaja conseguida en la Ida. La Conference League vuelve a demostrar que su fase de eliminación directa ofrece partidos vibrantes y sorpresas constantes.

Olomouc vs Lausanne en Conference League | AP

¿Cuándo son los juegos de vuelta?

Luego del primer compromiso de Playoffs, los juegos de vuelta se llevarán a cabo en la última semana de febrero, específicamente el jueves 27 de febrero, es decir, una vez más se van a disputar en un solo día.