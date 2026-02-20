Muere Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, a los 53 años tras diagnóstico de ELA

El actor Eric Dane, conocido mundialmente por interpretar al doctor Mark Sloan, “McSteamy”, en la serie Grey’s Anatomy, falleció a los 53 años de edad, de acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales y retomados por medios mexicanos. La noticia generó conmoción entre seguidores de la televisión y el cine.

Dane también formó parte del elenco de Euphoria, producción de HBO que lo acercó a nuevas generaciones de espectadores. Su trayectoria incluyó múltiples proyectos en televisión y cine, consolidándolo como una figura reconocida dentro de la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Eric Dane alcanzó fama internacional por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy./ X

De acuerdo con la información difundida, el actor había sido diagnosticado previamente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las neuronas motoras. La noticia de su diagnóstico se había dado a conocer antes de su fallecimiento.

¿Qué enfermedad tenía Eric Dane?

La ELA es una condición que provoca el deterioro gradual de las funciones musculares debido a la degeneración de las células nerviosas responsables del movimiento voluntario. Con el paso del tiempo, la enfermedad puede afectar la movilidad, el habla y la respiración.

El actor había compartido públicamente su situación médica, lo que generó mensajes de apoyo por parte de colegas y seguidores. Su diagnóstico marcó una etapa compleja en su vida personal y profesional.

La noticia de la muerte del actor generó reacciones de seguidores en redes sociales./ X

El legado de “McSteamy” en Grey’s Anatomy

Eric Dane alcanzó fama internacional gracias a su papel en Grey’s Anatomy, donde interpretó a uno de los personajes más recordados de la serie. Su carisma y presencia en pantalla lo convirtieron en uno de los favoritos del público durante su participación en el drama médico.

Además de su paso por esa producción, el actor participó en diversos proyectos televisivos y cinematográficos a lo largo de su carrera, ampliando su repertorio más allá del personaje que lo catapultó a la popularidad.

La noticia de su fallecimiento provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde fanáticos destacaron su trabajo y expresaron condolencias a su familia y seres queridos.