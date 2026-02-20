Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Javier Aguirre revela convocatoria para partido ante Islandia; Chivas vuelve a ser la base

Rota Javier Aguirre Convocatoria
Rota Javier Aguirre Convocatoria
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:02 - 19 febrero 2026
El Tricolor se alista para enfrentar a la selección europea con una base de jugadores de la Liga MX

La Selección Mexicana de Futbol se alista para su tercer compromiso de 2026 y lo hará en territorio nacional. El combinado dirigido por Javier Aguirre sostendrá un duelo ante Selección de Islandia en Querétaro, y la convocatoria ya quedó definida y nuevamente Guadalajara es base del Tricolor.

La convocatoria del Tri

En la portería, Ángel Malagón, Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo.

En la Defensa: Richard Ledezma, Jesús Garza, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo, Diego Campillo, como novedad en la lista.

Rangel en partido | IMAGO7

Mediocampistas, Erik Lira,Erick Sánchez, Carlos Rodríguez, Denzell García, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez, Alexis Gutiérrez.

Delanteros, Guillermo Martínez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González

Armando González debutó con el Tri ante Paraguay | MEXSPORT

Chivas domina la convocatoria

El llamado tricolor contará con una base importante del Club Deportivo Guadalajara. Son siete jugadores del Rebaño los considerados para el encuentro de la próxima semana

Raúl ‘Tala’ Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando “Hormiga” González.

Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7
Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7

En total, 9 clubes del futbol mexicano aportan elementos a la lista, siendo el segundo con más representantes el Club América, con cuatro convocados: Ángel Malagón, Israel Reyes, Erik Sánchez y Alexis Gutiérrez.

