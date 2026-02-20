Verificación de edad requerida
Javier Aguirre revela convocatoria para partido ante Islandia; Chivas vuelve a ser la base
La Selección Mexicana de Futbol se alista para su tercer compromiso de 2026 y lo hará en territorio nacional. El combinado dirigido por Javier Aguirre sostendrá un duelo ante Selección de Islandia en Querétaro, y la convocatoria ya quedó definida y nuevamente Guadalajara es base del Tricolor.
La convocatoria del Tri
En la portería, Ángel Malagón, Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo.
En la Defensa: Richard Ledezma, Jesús Garza, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo, Diego Campillo, como novedad en la lista.
Mediocampistas, Erik Lira,Erick Sánchez, Carlos Rodríguez, Denzell García, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez, Alexis Gutiérrez.
Delanteros, Guillermo Martínez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González
Chivas domina la convocatoria
El llamado tricolor contará con una base importante del Club Deportivo Guadalajara. Son siete jugadores del Rebaño los considerados para el encuentro de la próxima semana
Raúl ‘Tala’ Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando “Hormiga” González.
En total, 9 clubes del futbol mexicano aportan elementos a la lista, siendo el segundo con más representantes el Club América, con cuatro convocados: Ángel Malagón, Israel Reyes, Erik Sánchez y Alexis Gutiérrez.
Un llamado que se responde con el corazón.
Ellos son convocados, todos de la LIGA MX, para defender nuestros colores en el partido de preparación ante Islandia en Querétaro.
🔗 Los detalles: https://t.co/p1trDqb7eC#SomosMéxico 💚🤍❤️
*Publicidad para México pic.twitter.com/Ku0O90pXHi