¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein

El nombre de Andrew Mountbatten-Windsor volvió a sacudir a la monarquía británica. Luego de que se diera a conocer que el expríncipe Andrés fue detenido por la policía británica por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público en las investigaciones por sus nexos con Jeffrey Epstein, las búsquedas sobre su pasado se dispararon.

Muchos se preguntan quién es realmente el hijo de la fallecida reina Isabel II y por qué su nombre ha estado ligado en los últimos años a polémicas que han manchado la imagen de la Casa Real.

Salieron pruebas del expríncipe Andrés y la relación que mantenía con Jeffrey Epstein / AP

¿Quién es Andrew Mountbatten-Windsor?

Andrew Mountbatten-Windsor nació en Londres el 19 de febrero de 1960. Es el tercer hijo de la Reina Isabel II y del duque de Edimburgo, el príncipe Felipe.

Durante su juventud, forjó una carrera militar destacada. En 1983 combatió en la guerra de Las Malvinas, como piloto de un helicóptero naval a bordo del "Invencible", y fue condecorado con la medalla de la Orden de la Reina Victoria por salvar la vida de varios marineros.

Tras más de veinte años de servicio, en 2001 dejó la carrera militar, donde alcanzó el grado de teniente comandante.

El Rey Carlos III reaccionó al decir que las autoridades deben seguir con la investigación / AP

Ese mismo año fue nombrado representante especial del Departamento de Comercio Británico Internacional (BTI), organismo encargado de impulsar el comercio y la inversión británica en el extranjero.

Su vida pública y familiar

El expríncipe también ocupó cargos relevantes dentro y fuera de la monarquía:

Fue presidente de la Asociación de Futbol Inglesa desde 2000 hasta 2006, cuando fue sustituido por su sobrino el Príncipe Guillermo.

En 1985 conoció a la aristócrata Sarah Ferguson y el 23 de julio de 1986 contrajeron matrimonio en la Abadía de Westminster.

Tras su matrimonio fue nombrado duque de York y, en 1987, tomó posesión de su escaño como miembro de la Cámara de los Lores. También fue investido Conde de Inverness con carácter hereditario en esas mismas fechas.

El 8 de agosto de 1988 nació su hija Beatriz y el 23 de marzo de 1990 la princesa Eugenia.

Sin embargo, su matrimonio no estuvo exento de polémicas. El 19 de marzo de 1992, tras seis años de matrimonio y varios escándalos amorosos, la pareja de Sarah Ferguson y Andrew Mountbatten-Windsor anunció su separación y en 1996 se oficializó su divorcio.

La familia real regresa al escándalo por los presuntos delitos de hijo de la Reina Isabel / Redes Sociales

De héroe militar a figura polémica

Aunque durante años fue visto como un miembro activo de la realeza británica, su cercanía con Jeffrey Epstein lo colocó en el centro de uno de los mayores escándalos internacionales de los últimos tiempos.

Ahora, con las investigaciones avanzando y su nombre nuevamente vinculado a presuntos actos indebidos, Andrew Mountbatten-Windsor enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida pública.