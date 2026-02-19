Rey Carlos III rompe el silencio tras arresto de su hermano Andrés: “la ley debe seguir su curso”

El rey Carlos III manifestó este jueves su postura oficial tras la detención de su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, en el marco de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

En un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham y firmado como “Charles R”, el monarca señaló:

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes”.

El caso Jeffrey Epstein vuelve a sacudir a la familia real británica / AP

La corona británica cooperará en la investigación

El soberano añadió que las autoridades cuentan con “pleno y sincero apoyo y cooperación” y subrayó:

“Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”.

Arresto en Sandringham y registros en propiedades

La policía de Thames Valley confirmó el arresto de un hombre de unos sesenta años en Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Según medios británicos, la detención se produjo en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra. Además, las autoridades realizan registros en dos propiedades relacionadas con la investigación.

El caso estaría vinculado a documentación reciente asociada al financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en 2019. En esos documentos se menciona el envío de informes confidenciales durante el periodo en que el entonces príncipe Andrés se desempeñó como representante especial para el Comercio Internacional del Reino Unido, entre 2001 y 2011.

El expríncipe Andrés está arrestado por su presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público / AP

Un capítulo más en la crisis real

En 2025, Carlos III retiró a su hermano sus títulos honoríficos y funciones oficiales. Ahora, el investigado permanece bajo custodia policial mientras continúan las diligencias.

La declaración del monarca marca un momento delicado para la Casa Real británica, que vuelve a colocarse bajo el escrutinio internacional.