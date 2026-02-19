Caso Epstein: Policía británica arresta al expríncipe Andrés y registra domicilios

En un nuevo capítulo del escándalo Epstein que sigue sacudiendo a figuras de alto perfil, la policía británica detuvo al expríncipe Andrés de Inglaterra por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, derivada de supuestos nexos con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La detención ocurre en un momento particularmente simbólico: el mismo día en que Andrew Mountbatten-Windsor cumple 66 años. El hijo de la Reina Isabel II, hoy apartado de la vida pública y despojado de sus títulos oficiales, vuelve al centro del huracán mediático.

El expríncipe Andrés de Inglaterra es acusado por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público / Especial

Policía británica monta operativo

La policía del Valle del Támesis, que cubre las zonas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, confirmó que estaba revisando información relacionada con presuntos envíos de documentos a Epstein.

“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”.

“Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito”.

El detenido, de 66 años, es hijo de la fallecida Reina Isabel / Redes Sociales

Imágenes difundidas por medios británicos mostraron seis vehículos policiales sin distintivos en Wood Farm, en la finca de Sandringham, así como agentes no uniformados en el exterior. Además, las autoridades informaron que se realizan registros en dos domicilios en Inglaterra en relación con estas acusaciones.

De acuerdo con la legislación del Reino Unido, para efectuar un arresto la policía debe contar con motivos razonables para sospechar que se cometió un delito y considerar necesario el arresto del implicado. El delito que se investiga es de “derecho consuetudinario”, es decir, no está contemplado de forma específica en la legislación escrita, lo que añade complejidad al proceso.

¿Qué relación tenía Andrés con Epstein?

El caso tomó nuevo impulso tras la publicación de millones de documentos relacionados con la investigación estadounidense sobre Epstein. Entre ellos, correos electrónicos que aparentemente muestran que el entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional envió información confidencial al financiero en 2010.

Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado el mismo día de su cumpleaños / Especial

Según un correo electrónico fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió “un informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán. Otros documentos sugieren que también compartió reportes sobre viajes oficiales a China, Singapur y Vietnam.

Las nuevas revelaciones se suman a acusaciones previas de agresión sexual formuladas contra el expríncipe por Virginia Giuffre, quien se suicidó en 2025. Otras mujeres también han señalado presuntos encuentros forzados relacionados con Epstein.

La fiscalía confirmó que está “en contacto” con la policía para evaluar los documentos recientemente divulgados.