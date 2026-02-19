Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Caso Epstein: Policía británica arresta al expríncipe Andrés y registra domicilios

Los documentos revelados del magnate hicieron que las autoridades fueran por el hermano del Rey Carlos III / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:41 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Policía británica abre investigación tras la revelación de miles de documentos sobre el magnate acusado de depredador sexual

En un nuevo capítulo del escándalo Epstein que sigue sacudiendo a figuras de alto perfil, la policía británica detuvo al expríncipe Andrés de Inglaterra por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, derivada de supuestos nexos con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La detención ocurre en un momento particularmente simbólico: el mismo día en que Andrew Mountbatten-Windsor cumple 66 años. El hijo de la Reina Isabel II, hoy apartado de la vida pública y despojado de sus títulos oficiales, vuelve al centro del huracán mediático.

El expríncipe Andrés de Inglaterra es acusado por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público / Especial

Policía británica monta operativo 

La policía del Valle del Támesis, que cubre las zonas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, confirmó que estaba revisando información relacionada con presuntos envíos de documentos a Epstein.

“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”.

“Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito”.
El detenido, de 66 años, es hijo de la fallecida Reina Isabel / Redes Sociales

Imágenes difundidas por medios británicos mostraron seis vehículos policiales sin distintivos en Wood Farm, en la finca de Sandringham, así como agentes no uniformados en el exterior. Además, las autoridades informaron que se realizan registros en dos domicilios en Inglaterra en relación con estas acusaciones.

De acuerdo con la legislación del Reino Unido, para efectuar un arresto la policía debe contar con motivos razonables para sospechar que se cometió un delito y considerar necesario el arresto del implicado. El delito que se investiga es de “derecho consuetudinario”, es decir, no está contemplado de forma específica en la legislación escrita, lo que añade complejidad al proceso.

¿Qué relación tenía Andrés con Epstein?

El caso tomó nuevo impulso tras la publicación de millones de documentos relacionados con la investigación estadounidense sobre Epstein. Entre ellos, correos electrónicos que aparentemente muestran que el entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional envió información confidencial al financiero en 2010.

Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado el mismo día de su cumpleaños / Especial

Según un correo electrónico fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió “un informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán. Otros documentos sugieren que también compartió reportes sobre viajes oficiales a China, Singapur y Vietnam.

Las nuevas revelaciones se suman a acusaciones previas de agresión sexual formuladas contra el expríncipe por Virginia Giuffre, quien se suicidó en 2025. Otras mujeres también han señalado presuntos encuentros forzados relacionados con Epstein.

La fiscalía confirmó que está “en contacto” con la policía para evaluar los documentos recientemente divulgados.

El caso vuelve a poner bajo los reflectores a la Casa Real británica y reactiva un escándalo que parecía haber quedado parcialmente en segundo plano tras la muerte de Epstein en 2019.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mundo
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
09:22 ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
09:07 ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
09:00 ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
08:55 Rentas en CDMX tendrán tope para evitar la gentrificación: ¿De cuánto será?
08:39 Vettel pide claridad a la Fórmula 1 ante las nuevas y complejas reglas de 2026
08:22 ¿Cuántas veces han venido los San Francisco 49ers a México?
08:19 Spalletti alaba a Chucky Lozano: "Quiero verlo en Europa, es un chico muy dulce"
08:07 Rey Carlos III rompe el silencio tras arresto de su hermano Andrés: “la ley debe seguir su curso”
08:00 José Luis Chilavert lanza dardo a Mbappé: "habla de valores y vive con un travesti"
07:41 Caso Epstein: Policía británica arresta al expríncipe Andrés y registra domicilios
Tendencia
1
Futbol Nacional Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: 'Corona era mejor'
2
Empelotados TV Azteca rompe el silencio: El inesperado anuncio sobre Christian Martinoli
3
Contra ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
4
Futbol Nacional ¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
5
Futbol Internacional OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla
6
Futbol Nacional ¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia
Te recomendamos
¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
Futbol
19/02/2026
¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
Empelotados
19/02/2026
¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Futbol
19/02/2026
¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Rentas en CDMX tendrán tope para evitar la gentrificación: ¿De cuánto será?
Contra
19/02/2026
Rentas en CDMX tendrán tope para evitar la gentrificación: ¿De cuánto será?
Vettel pide claridad a la Fórmula 1 ante las nuevas y complejas reglas de 2026
Fórmula 1
19/02/2026
Vettel pide claridad a la Fórmula 1 ante las nuevas y complejas reglas de 2026
¿Cuántas veces han venido los San Francisco 49ers a México?
NFL
19/02/2026
¿Cuántas veces han venido los San Francisco 49ers a México?