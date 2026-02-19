Spalletti alaba a Chucky Lozano: "Quiero verlo en Europa, es un chico muy dulce"

Luciano Spalletti volvió a demostrar su alta estima por Hirving Lozano, a quien dirigió en aquel histórico Napoli campeón. El entrenador italiano remarcó que la calidad del extremo mexicano sigue intacta para el máximo nivel.

Hirving Lozano vive su primera temporada en San Diego FC | AP

¿Qué dijo Spaletti sobre Chucky Lozano?

"Tiene una ligereza y una cualidad para invertir las acciones de juego", destacó el técnico europeo.

El presente del canterano de Pachuca es sumamente complejo tras quedar apartado del San Diego en la MLS. Pese a no sumar minutos, su exentrenador subrayó la personalidad del futbolista para desequilibrar cualquier partido.

"Cuando tiene el balón solo, vuelca la mesa y hace que el campo se incline", afirmó Spalletti.

Además de lo deportivo, el actual seleccionador de Italia resaltó el lado humano del atacante durante su etapa en la Serie A. Expresó su anhelo de que el jugador y su familia encuentren pronto una estabilidad profesional fuera de Estados Unidos.

"Estaría muy feliz de verlo en Europa porque es un chico muy dulce", comentó.

Situación contractual de Chucky Lozano

La situación contractual de Lozano representa un obstáculo mayor, ya que tiene un vínculo vigente hasta el año 2028. El director deportivo del club estadounidense, Tyler Heaps, confirmó que el mexicano ya no entra en los planes. La directiva y el cuerpo técnico respaldaron la decisión de dejarlo fuera de la temporada actual.

Actualmente, el futbolista entrena por su cuenta mientras el club le adeuda una cifra cercana a los 20 millones de dólares. El alto salario del jugador ha impedido que otras instituciones puedan cerrar su fichaje en los últimos meses. Esta parálisis deportiva afecta directamente su ritmo de competencia y su valor en el mercado internacional.

Hirving Lozano, delantero del San Diego FC | AP

A los problemas financieros se suma un notable deterioro en la imagen pública del mundialista con la Selección Mexicana. Su hermano, Bryan Lozano, lo describió recientemente como una persona "grosera y prepotente" en diversos ámbitos laborales. Estas declaraciones mencionan incidentes similares ocurridos en sus etapas anteriores con el PSV y el Napoli.

Diversos clubes han manifestado desconfianza al momento de intentar contratar al atacante debido a estos reportes sobre su carácter. Los testimonios sugieren que su actitud ha generado roces constantes dentro de los vestidores donde ha militado. Esta reputación negativa complica aún más su posible retorno a las ligas de elite en el viejo continente.

Spalletti prefiere recordar la versión determinante que ayudó a conquistar el Scudetto hace apenas tres temporadas atrás. El estratega confía en que el talento de Hirving Lozano pueda imponerse sobre las polémicas extra cancha actuales. El futuro del "Chucky" permanece en el aire mientras busca una salida digna de la liga estadounidense.