¿Cuántas veces han venido los San Francisco 49ers a México?

Se terminó la espera. Después de varios años de ausencia, la NFL hizo oficial que los San Francisco 49ers serán el equipo local en el Estadio Azteca -ahora Banorte-, por lo que la emoción de los aficionados gambusinos explotó a tope.

La euforia colectiva hizo de las suyas y los fanáticos empedernidos de la mejor liga del mundo comenzaron a recordar las últimas apariciones del equipo de la bahía en nuestro país. Con su próxima visita, que probablemente será a finales del año, los Niners sumarán su tercera aventura en México.

NFL en México | IMAGO7

¿Cuáles fueron las anteriores visitas de los San Francisco 49ers?

Pese a que será su tercera visita a nuestro país, será la primera ocasión en la historia que los San Francisco 49ers serán locales administrativos en el Coloso de Santa Úrsula. La primera ocasión que los Niners vinieron a México fue en el 2005, ante los Arizona Cardinals.

Hace más de 20 años que el primer juego de la Temporada Regular se celebró y tuvo como protagonistas a los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals. El 2 de octubre del 2005, el Pájaro Rojo venció de manera abultada al equipo de la bahía, pero marcó para siempre un precedente histórico en México.

El 21 de noviembre del 2022, 17 años después de la primera aventura de la NFL en Temporada Regular en México, los San Francisco 49ers regresaron y tomaron revancha sobre los Cardinales, en un partido que terminó con marcador de 38-10.

NFL en México | AP

No es el equipo con más juegos en México

Pese a que serán el equipo con más partidos de Temporada Regular de la NFL en México, los San Francisco 49ers aún no son el equipo con más juegos en total en nuestro país. Los Gambusinos se quedarán a un partido de igualar la marca de los Dallas Cowboys, quienes han visitado territorio nacional en cuatro ocasiones, aunque todos en pretemporada.

En 1994, 1996, 1998 y 2001, el equipo de la Estrella Solitaria visitó México, tres en la CDMX y una más en Monterrey. El balance del equipo de América fue de tres derrotas y solamente una victoria en territorio mexicano.