Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

George Kittle, ala cerrada de 49ers, publica mensaje con guiño a México; ¿confirma juego en nuestro país?

George Kittle en el Estadio Azteca, 2022 | AP
Emiliano Arias Pacheco 10:59 - 12 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Por medio de sus redes sociales, el veterano de mil batallas hizo alusión a los rumores recientes

La Ciudad de México se quiere pintar de dorado y escarlata. El juego de la NFL en nuestro país aún es una incógnita, aunque John Sutcliffe reveló recientemente que el equipo local en el Estadio Azteca -ahora Banorte- serán los San Francisco 49ers, a falta de un anuncio oficial.

La fiebre gambusina se hizo notar por las redes sociales, aunque todo incrementó con una reciente publicación en Instagram del ala cerrada del equipo, George Kittle. Por medio de sus historias, el fanático de la lucha libre subió una foto de la distancia entre el Levi’ s Stadium -casa de los 49ers- y la Ciudad de México.

Con el mensaje "uno más", el ala cerrada de los Niners dejó entrever que los recientes rumores sobre el regreso de la NFL a nuestro país tiene que ver con San Francisco. Además del posible juego de la escuadra californiana en México, los 49ers jugarán en Australia -como visitantes- ante Los Angeles Rams.

El mensaje de George Kittle | Captura de pantalla: IG: @gkittle

¿Cómo fue la Temporada 2025 de George Kittle?

El alma y corazón de la ofensiva de los gambusinos es George Kittle, lamentablemente, el 2025 estuvo cargado de lesiones. Desde la Semana 1, ante los Seattle Seahawks, el ala cerrada se lastimó y estuvo varias semanas fuera, aunque lo peor llegó en la postemporada.

Unos San Francisco 49ers mermados llegaron a los Playoffs con la ilusión de llegar al Super Bowl LX en su casa, pero la realidad fue dura con los de California. Pese a que ganaron el Juego de Comodines ante los Philadelphia Eagles, los Niners perdieron en dicho encuentro a George Kittle, por una lesión del tendón de Aquiles.

George Kittle | AP

En el Juego Divisional, la ofensiva de Kyle Shanahan no pudo ante la defensiva de Mike Macdonald de los Seattle Seahawks, además de una actuación pletórica de Kenneth Walker; a la postre MVP del Super Bowl. 

¿Le alcanzará a George Kittle para jugar en México?

La fuerte lesión que sufrió el ala cerrada no sólo puso en duda su participación para la próxima campaña, sino también su carrera. Al ser un veterano -próximo a cumplir 33 en octubre-, su cuerpo no es el de antes.

Los rumores indican que el juego de la NFL en nuestro país será en el mes de diciembre, mientras que una lesión en el tendón de Aquiles dura entre cuatro a 12 meses. George Kittle tendrá que tener una rehabilitación en tiempo récord, además de llegar en óptimas condiciones para la Temporada 2026.

La lesión de George Kittle ante los Philadelphia Eagles | AP
Últimos videos
Lo Último
11:07 ¡DOMINANTE! AMÉRICA por su VICTORIA 100 ante CHIVAS
10:59 George Kittle, ala cerrada de 49ers, publica mensaje con guiño a México; ¿confirma juego en nuestro país?
10:40 ¿Tuviste sarampión de niño? Así puedes comprobarlo y qué pasa con la vacuna
10:27 Exjugador de los Steelers considera un mal compañero a Ben Roethlisberger
09:57 Cruz Azul Hidalgo: operativo con supuestos balazos termina en aseguramiento de la planta cementera
09:50 Thomas Tuchel seguirá al frente de Inglaterra hasta 2028
09:45 Christian Martinoli sobre el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny: "irritó aún más al aficionado común"
09:27 Domènec Torrent cumple 35 partidos con Rayados sin repetir alineación
09:18 VIDEO: ‘Diableros’ vs Guardia Civil: Riña deja policías golpeados y tres detenidos
09:15 ¡Qué tal si eres tú… el triple de mi vida! Los Tigres del Norte se reúnen con Steph Curry
Tendencia
1
Contra Revelan primeras declaraciones de Gaby ‘N’ tras ser detenida en Oaxaca
2
Contra SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
3
Futbol ¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
4
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
5
Empelotados ¿Dice adiós? TV Azteca 'borra' a importante figura para el Mundial
6
Futbol América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Te recomendamos
¡DOMINANTE! AMÉRICA por su VICTORIA 100 ante CHIVAS
Videos
12/02/2026
¡DOMINANTE! AMÉRICA por su VICTORIA 100 ante CHIVAS
George Kittle, ala cerrada de 49ers, publica mensaje con guiño a México; ¿confirma juego en nuestro país?
NFL
12/02/2026
George Kittle, ala cerrada de 49ers, publica mensaje con guiño a México; ¿confirma juego en nuestro país?
¿Tuviste sarampión de niño? Así puedes comprobarlo y qué pasa con la vacuna
Contra
12/02/2026
¿Tuviste sarampión de niño? Así puedes comprobarlo y qué pasa con la vacuna
Exjugador de los Steelers considera un mal compañero a Ben Roethlisberger
NFL
12/02/2026
Exjugador de los Steelers considera un mal compañero a Ben Roethlisberger
Cruz Azul Hidalgo: operativo con supuestos balazos termina en aseguramiento de la planta cementera
Contra
12/02/2026
Cruz Azul Hidalgo: operativo con supuestos balazos termina en aseguramiento de la planta cementera
Thomas Tuchel seguirá al frente de Inglaterra hasta 2028
Futbol
12/02/2026
Thomas Tuchel seguirá al frente de Inglaterra hasta 2028