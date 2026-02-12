¿Tuviste sarampión de niño? Así puedes comprobarlo y qué pasa con la vacuna

El sarampión volvió a encender las alarmas en México. El secretario de Salud, David Kershenobich, informó durante la mañanera de ayer que el brote se concentra en siete estados del país: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México.

Actualmente, México acumula 29 muertes por sarampión desde el inicio del brote detectado en 2025. Tan sólo en lo que va del año, se han confirmado tres decesos en Michoacán, Tlaxcala y Durango.

Los estados con más casos son:

Jalisco (mil 245 casos)

Chiapas (238)

Ciudad de México (120)

Sinaloa (118)

Colima (50)

Tabasco (35)

Nayarit (23)

La campaña de vacunación contra el sarampión se ha reforzado en el país / FREEPIK

¿Tuviste sarampión de niño? Así puedes saberlo

Ante el aumento de contagios, muchos mexicanos se preguntan si ya son inmunes. Si no recuerdas haber padecido la enfermedad, las autoridades recomiendan revisar tu cartilla de vacunación o preguntar a familiares.

También puedes realizarte una prueba de anticuerpos. “El sistema inmunológico genera defensas específicas llamadas anticuerpos IgM e IgG, cuya presencia ayuda a interpretar el estado de protección”, destaca el sitio Stanford Medicine.

Consulta tu cartilla de vacunación para saber si ya fuiste vacunado contra el sarampión / FREEPIK

¿Qué detecta la prueba?

Anticuerpos IgM: pueden indicar una infección activa o reciente

Anticuerpos IgG: suelen indicar inmunidad previa o vacuna

En el caso del sarampión:

Si aparecen IgM, podría tratarse de una infección en curso

Si aparecen IgG, normalmente significa que la persona es inmune o tuvo la enfermedad anteriormente

Pero si no tienes certeza, la recomendación es clara.

“Cualquiera de nosotros si no sabes si estás inmunizado, si no sabe si tuvo sarampión, hay que vacunarse“, dijo El Dr. Gustavo Olaiz Fernández, de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM.

Los casos de sarampión en México están siendo controlados por el sector salud / FREEPIK

¿La vacuna deja cicatriz?

En medio del brote, también surgió la duda sobre si la vacuna contra el sarampión deja marca en el brazo. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la vacuna triple viral no deja cicatriz.

“En este momento hay 28 millones de vacunas… ya lo hicimos en Chihuahua, lo controlamos… una inyección normal… No deja marca, es una inyección normal porque luego también se generan toda clase de información en las redes sociales”, explicó la mandataria.

La que sí deja marca permanente es la de la tuberculosis. Actualmente, la campaña de vacunación está dirigida a personas de entre 6 meses y 49 años. El esquema cambió en 2021: ahora la primera dosis se aplica al año de edad y la segunda al año y medio.