El resurgir de Giorgos Giakoumakis tras su fallido paso por Cruz Azul

Cruz Azul es sinónimo de drama, mala fortuna y fichajes fallidos -aunque ningún equipo está exento a sufrir de este último-. Uno de los últimos bombazos que nunca logró explotar en La Noria fue el griego Giorgos Giakoumakis, quien ahora fue elegido como el Jugador del Mes en Grecia tras su momento demoledor.

El griego llegó al conjunto celeste en 2024, procedente del Atlanta United, por lo que fue considerado uno de los bombazos de la Liga MX. Sin embargo, su paso en el balompié nacional no fue el mejor y un año después de su llegada fue cedido al PAOK de Grecia, para una repatriación más a la fuerza que de ganas.

Giorgos Giakoumakis con Cruz Azul | IMAGO7

El resurgir de Giorgos Giakoumakis

En México consideraron que fue un cartucho quemado, pero la realidad es que tuvo un resurgir digno de algún relato helénico. Hace apenas unas horas, en el duelo de Copa de Grecia ante el Panathinaikos, el griego anotó el gol de la tranquilidad de los suyos para conseguir el pase a la Gran Final; además de que metió un tanto más en el Juego de Ida ante el mismo equipo.

El buen momento no es obra del destino o casualidad, para simplificarlo se le puede llamar resiliencia. En tan solo 29 partidos, el ariete helénico metió 15 goles y repartió dos asistencias, en todas las competencias.

Jugadores y cuerpo técnico de PAOK felicitan Giakoumakis por su gol | AFP

¿Cómo fue su paso en Cruz Azul?

Con Cruz Azul tuvo un paso más grande en cuestión de partidos, pero muy corto en cuanto a anotaciones. Con La Máquina, Giorgos Giakoumakis estuvo en un total de 40 partidos, entre Liga MX, Concachampions y Leagues Cup.

En las cuatro decenas de partidos que estuvo presente, el atacante helénico solamente anotó nueve goles, una cifra ínfima comparada a la que tiene con el PAOK de Salónica. En cuestión de asistencias le fue mejor, pues realizó ocho asistencias en su etapa con la casaca celeste.

El último gol de Giorgos Giakoumakis con la playera de Cruz Azul fue ante Xolos de Tijuana en la Jornada 5 del Clausura 2025, el 31 de enero de dicho año. Pese a que su carta aún le pertenece a La Máquina, la realidad es que difícilmente regresará a nuestro país, pues su destino es seguir conquistando tierras de dioses.