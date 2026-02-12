Pumas registra uno de sus mejores arranques en Liga MX en los últimos años

En el Pedregal, la presión es fuerte por conseguir un trofeo más después de 15 años de sequía y después de la eliminación en Concacaf Champions Cup en la Primera Ronda ante San Diego, el consuelo que le queda a Pumas es la Liga MX.

¿Arranque prometedor de Pumas en Liga MX?

Tras cinco jornadas, Universidad Nacional se mantiene invicto, con dos triunfos y tres empates que le otorga nueve puntos. Este arranque es uno de los mejores en los últimos torneos, especialmente por no sufrir derrotas y tener sensación de haber podido conseguir un par de unidades más.

Pumas celebra gol | Imago7

En cuanto a puntos, el equipo dirigido por Efraín Juárez igualó las marcas del Clausura 2020 y Guardianes 2020; en este último, Pumas también tuvo una racha invicta, pero de 10 fechas, por lo que este grupo tiene la posibilidad de igualar ese registro.

Así se sitúa el arranque de Pumas en el Clausura 2026

Este inicio del Clausura 2026 se sitúa como el tercer mejor arranque en cinco jornadas en los últimos 10 años, detrás de los 11 puntos conseguidos en el Clausura 2018, y las 10 unidades del Apertura 2024. Aunque sea el mismo registro que el Clausura 2020 y 2022, el tener una racha invicta hace que sobresalga, por lo que está empatado con el Guardianes 2020.

Robert Morales en lamento luego del partido de Pumas contra San Diego FC | MEXSPORT

Las críticas y señalamientos no se han hecho esperar, ya que la Concacaf Champions Cup representaba una oportunidad más para Pumas de llevar un trofeo a sus vitrinas. La Liga MX ahora es la última bala del club para romper la sequía.

Efraín Juárez cuenta con un plantel armado para competir en la Liguilla, y al ser el inicio del torneo, su equipo demuestra capacidad para conseguir resultados positivos, mientras todavía terminan de encajar en el esquema del entrenador.

Uriel Antuna y Efraín Juárez durante la visita de Pumas a Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7