¿Dice adiós? TV Azteca 'borra' a importante figura para el Mundial

A solo 120 días de que ruede el balón en la Copa del Mundo, la expectativa no solo está en la cancha, sino también en los micrófonos. TV Azteca, el canal de con mayor rating cuando del Tri se trata, ha comenzado a revelar sus cartas para la cobertura del evento masivo, generando revuelo inmediato por una ausencia notable en su alineación estelar.

TV Azteca | IMAGO7

ZAGUE 'BORRADO' POR TV AZTECA

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Azteca Deportes anunció al equipo encargado de llevar las emociones del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Sin embargo, los aficionados no tardaron en notar que un nombre fundamental del "viernes de botana" no figuraba en la lista.

A CUATRO meses de la GRAN inauguración 🇲🇽🆚🇿🇦



México vs Sudáfrica se volverán a encontrar para arrancar una Copa Mundial de la FIFA 🏆



El Estadio Ciudad de México hará historia con su tercer juego inaugural... IMPERDIBLE por @AztecaSiete



📅 Jueves 11 de junio

🕖 1:00 PM

📺… pic.twitter.com/Mpd0pzAbP6 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 11, 2026

Para el primer encuentro del certamen, la televisora del Ajusco apostará por sus figuras más emblemáticas, manteniendo la base que les ha dado el liderato de audiencia en años recientes:

Christian Martinoli

Luis García

Jorge Campos

Carlos "Warrior" Guerrero

La omisión de Zague en este anuncio disparó las alarmas entre los seguidores, quienes cuestionaron si el máximo goleador histórico del Club América dejaría las filas de TV Azteca. No obstante, la información disponible sugiere que su permanencia en la empresa no corre peligro.

¿POR QUÉ ZAGUE NO ESTARÁ EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL?

Reportes preliminares indican que la ausencia se debería estrictamente a temas administrativos y de cupos impuestos por la FIFA. El organismo rector del futbol suele ser estricto con los accesos a las cabinas de transmisión, permitiendo generalmente solo tres comentaristas en el palco de transmisión y un reportero a nivel de cancha.

Bajo este esquema, el espacio físico y las acreditaciones habrían dejado fuera a Zague del "equipo estelar" para este partido específico, priorizando la dupla Martinoli-García junto a la presencia de Campos.

Luis Roberto Alves Zague, leyenda del América | IMAGO7

