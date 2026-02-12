Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Chicharito Hernández reaparece en redes con un curioso video existencial

Chicharito lanzó un nuevo mensaje en redes sociales | MEXSPORT
Chicharito lanzó un nuevo mensaje en redes sociales | MEXSPORT
Rafael Trujillo 20:54 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exdelantero de Chivas volvió a las redes con sus polémicos videos

Javier “Chicharito” Hernández volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras publicar un nuevo video compartido en redes sociales que rápidamente llamó la atención de usuarios y seguidores. El exdelantero de Chivas de Guadalajara y máximo goleador histórico de la Selección Mexicana retomó su actividad en redes sociales con un contenido de corte reflexivo que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, provocó múltiples interpretaciones y reacciones.

En el video, Hernández aparece caminando y se encuentra con una versión de sí mismo, recurso narrativo que plantea un diálogo interno. La escena se desarrolla a partir de una búsqueda en inteligencia artificial, donde se enumeran sus logros como futbolista profesional.

Sin embargo, la conversación avanza hacia un cuestionamiento más profundo sobre la identidad personal y la diferencia entre el personaje público y el individuo fuera del reflector.

Chicharito l IMAGO7

La descripción que acompaña al video refuerza esta línea discursiva: “Sin decirme tu nombre, religión, nacionalidad, habilidades, edad y profesión, ¿quién eres?”. A partir de esta premisa, el contenido se estructura como una reflexión sobre el papel que juega la imagen pública en la vida de una figura mediática como Chicharito Hernández.

El diálogo interno y el cuestionamiento de la identidad

Durante el video, el propio futbolista expone una conversación consigo mismo que plantea interrogantes sobre la construcción del personaje conocido mundialmente como “Chicharito”. En el material publicado, se escucha la siguiente reflexión textual:

Chicharito realizó una nueva polémica | CAPTURA

“Esto es lo que todos ven, pero ¿quién soy cuando nadie me está viendo? No eres solo lo que la gente ve, ni lo que has vivido, ni siquiera tu cuerpo. ¿De qué hablas? Si yo soy el Chicharito, el máximo goleador de la selección mexicana. Hice goles en todos lados y jugué en los mejores clubes del mundo. Todos construimos un personaje para sobrevivir y tú lo hiciste muy bien. Ahora toca conocerte sin él. ¿Personaje? ¿Sin él? Tú ya existías antes de que fueras Javier.

"Javier es solo un disfraz para que vivieras experiencias increíbles. Eres lo que hay detrás de Javier, quien disfruta y le da espacio para que Javier tenga vida. Eres quien observa a Javier, como ahora, en este silencio. Entonces, ¿quién soy yo? Solo tú puedes contestar esa pregunta”.

El mensaje plantea una separación entre la figura pública y la identidad personal, tema que ha sido recurrente en los contenidos recientes del exseleccionado nacional. Este tipo de publicaciones ha generado debate constante en redes sociales, donde el video se volvió tendencia pocas horas después de su difusión.

Contexto deportivo y momento actual de Chicharito

Las reacciones al video no tardaron en aparecer. En plataformas digitales, algunos usuarios interpretaron el contenido como un ejercicio de introspección personal, mientras que otros lo analizaron desde una perspectiva más crítica respecto a la imagen pública del futbolista. Lo cierto es que cada publicación de Chicharito Hernández suele convertirse en tema de conversación, independientemente del enfoque del mensaje.

Actualmente, Javier Hernández se encuentra sin equipo. El delantero no renovó contrato con Chivas tras su participación en el Apertura 2025, torneo en el que tuvo una actuación discreta y cuyo cierre estuvo marcado por un penal fallado en los Octavos de Final frente a Cruz Azul.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre si Chicharito buscará firmar con un nuevo club o si tomará la decisión de retirarse del futbol profesional para iniciar una nueva etapa en su vida. Mientras tanto, sus videos siguen generando conversación entre aficionados y seguidores, manteniéndolo vigente en el debate público más allá de las canchas.

Desirée Monsiváis reprueba actitud de Chicharito | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
21:34 Isaac del Toro inicia 2026 como líder del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour
21:00 América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
20:54 Chicharito Hernández reaparece en redes con un curioso video existencial
20:50 ¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
20:42 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
20:38 Fraude con pasaporte mexicano: así puedes detectar una página falsa antes de pagar
20:16 ¿Dice adiós? TV Azteca 'borra' a importante figura para el Mundial
20:16 Larcamón abre la puerta al doble ‘9’: Ebere e Ibáñez listos para enfrentar a Vancouver
19:50 'Llego al club más grande México': Thiago Espinosa tras llegar al América
19:49 Hoy No Circula jueves 12 de febrero en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Isaac del Toro inicia 2026 como líder del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour
Otros Deportes
11/02/2026
Isaac del Toro inicia 2026 como líder del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour
América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Futbol
11/02/2026
América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Chicharito lanzó un nuevo mensaje en redes sociales | MEXSPORT
Empelotados
11/02/2026
Chicharito Hernández reaparece en redes con un curioso video existencial
Seattle Sounders campeón de Leagues Cup I X:@LeaguesCup
Futbol
11/02/2026
¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Otros Deportes
11/02/2026
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Fraude con pasaporte mexicano: así puedes detectar una página falsa antes de pagar
Contra
11/02/2026
Fraude con pasaporte mexicano: así puedes detectar una página falsa antes de pagar