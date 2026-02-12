Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Perros robot: Monterrey tendrá guardianes tecnológicos para el Mundial 2026

Perros robot en el Estadio de Rayados de Monterrey | AFP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 22:44 - 11 febrero 2026
El Gigante de Acero ya tiene entre sus pasillos y gradas los primeros perros robot que serán un gran avance en la Copa del Mundo

El Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey, ha dado un paso firme hacia la modernización de sus protocolos de seguridad. Previo al encuentro de Concachampions contra el Xelajú, las autoridades de Guadalupe presentaron oficialmente la nueva división K9-X, un escuadrón compuesto por cuatro perros robots tácticos que patrullarán el inmueble tanto en torneos locales como en la próxima Copa del Mundo 2026.

Estadio BBVA de Rayados de Monterrey | IMAGO7

Estas unidades robóticas realizaron un despliegue de exhibición desde las zonas de estacionamiento hasta las gradas, demostrando sus capacidades de movilidad en terrenos complejos. Con una inversión reportada de 2.5 millones de pesos, este proyecto también integra el uso de drones para crear un anillo de vigilancia aérea y terrestre de última generación.

ASÍ FUNCIONAN LOS PERROS ROBOT DEL GIGANTE DE ACERO

El secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Alfredo Fabela, destacó que la principal función de estos dispositivos es servir como primera línea de intervención en situaciones de riesgo. Al ser operados por oficiales a una distancia de hasta 30 metros, los robots pueden aproximarse a conflictos —como riñas o altercados con personas intoxicadas— sin exponer la integridad de los elementos humanos de manera inmediata.

Características principales de los K9-X:

  • Visión avanzada: Cámaras de video de alta definición y lentes de visión nocturna.

  • Comunicación: Sistema de comandos de voz y alertas sonoras de advertencia.

  • Resistencia: Materiales de alta durabilidad diseñados para acceder a espacios reducidos o de difícil acceso.

  • Monitoreo: Capacidad de detección de situaciones inusuales en tiempo real.

Perros robot en el Gigante de Acero | AFP

PREPARATIVOS PARA LA COPA DEL MUNDO

La implementación de esta tecnología no solo beneficia los partidos de los Rayados, sino que cumple con los altos estándares exigidos para las sedes mundialistas. El Estadio BBVA será un punto neurálgico para el Grupo F, albergando encuentros de selecciones como Japón y Túnez, además de un duelo entre Corea del Sur y Sudáfrica.

Mientras que otras potencias del grupo, como Países Bajos, disputarán sus encuentros en Texas, Monterrey se posiciona como una sede que apuesta por la vanguardia tecnológica para garantizar la paz de los asistentes internacionales. Con la incorporación de la división K9-X, el "Gigante de Acero" busca blindar la experiencia deportiva mediante la fusión de fuerza pública y robótica de punta.

Perros robot en el Estadio de Monterrey | AFP
