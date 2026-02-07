Cámara arbitral llega a Liga MX: América vs Rayados será el primer partido con esta tecnología

La Liga MX se prepara para vivir un momento histórico con la implementación de cámaras corporales en los árbitros, una innovación tecnológica que busca transformar la manera en la que se viven los partidos tanto dentro como fuera de la cancha. Esta nueva medida será aplicada por primera vez en el duelo entre América y Rayados de Monterrey, generando expectativa entre aficionados y medios por el impacto que podría tener en el desarrollo del juego.

De acuerdo con información oficial, el 1 de marzo de 2025 la IFAB (International Football Association Board) respaldó la iniciativa impulsada por la FIFA para probar que los árbitros porten cámaras corporales durante los encuentros. El objetivo principal de esta herramienta es aportar mayor transparencia y fomentar un mejor comportamiento por parte de los jugadores dentro del terreno de juego.

FIFA organiza nuevo torneo amistoso | AP

Esta medida forma parte de un plan que busca aprovechar la tecnología para mejorar distintos aspectos del futbol profesional, desde la disciplina hasta la experiencia televisiva. Con este avance, la Liga MX se suma a las pruebas internacionales con un proyecto que podría marcar un antes y un después en la forma en la que se juzgan y se interpretan las jugadas polémicas.

La cámara corporal no solo pretende ser un elemento innovador, sino también una herramienta que permita observar con mayor claridad las acciones desde la perspectiva del árbitro, algo que puede ayudar a reducir la polémica y a ofrecer contenido diferente para los aficionados que siguen los partidos en televisión y plataformas digitales.

Cambios en la Liga MX | IMAGO7

¿Por qué la Liga MX implementará cámaras corporales en los árbitros?

El principal propósito de FIFA e IFAB con esta iniciativa es impulsar repercusiones positivas en la conducta de los futbolistas durante los partidos. Se espera que al saber que están siendo grabados desde el punto de vista arbitral, los jugadores reduzcan reclamos excesivos, agresiones verbales y actitudes antideportivas, fortaleciendo el respeto hacia la autoridad dentro del campo.

Además, esta implementación representa una nueva alternativa para enriquecer la transmisión de los partidos. La cámara corporal permitirá mostrar ángulos inéditos y más cercanos a la acción, lo que podría elevar el espectáculo y mejorar la experiencia del aficionado, sobre todo en encuentros de alto perfil como el América vs Rayados de Monterrey.

Katia Itzel en el Tigres vs Santos | IMAGO7

América vs Rayados será el primer partido con esta tecnología en Liga MX

El primer partido donde se aplicará esta medida será el América vs Rayados, un enfrentamiento de gran relevancia que servirá como escenario ideal para probar el funcionamiento de esta tecnología. La expectativa es alta, ya que se trata de dos clubes con enorme afición, planteles competitivos y partidos habitualmente intensos, lo que permitirá evaluar su impacto en tiempo real.