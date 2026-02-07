Uros Durdevic sobre su llegada a Rayados: "es un club grande"

Uros Durdevic ya se presentó oficialmente como nuevo jugador de Rayados de Monterrey y dejó claro que llega con ilusión total y mentalidad ganadora. El delantero expresó en un video su felicidad por comenzar esta nueva etapa en su carrera, destacando la grandeza del club regiomontano y el entusiasmo que siente por vestir una camiseta con tanta historia y exigencia.

El atacante aseguró que tanto él como su familia están muy contentos con su llegada a México, ya que en apenas tres días han quedado sorprendidos por el ambiente, la ciudad y el recibimiento. Durdevic mencionó que para él significa mucho vivir esta presentación acompañado de su familia, ya que su hermano y su padre también viajaron para estar presentes en un momento tan especial.

Uros Durdevic en su presentación oficial | MEXSPORT

Durdevic se describió como una persona tranquila fuera del campo, pero con una actitud completamente distinta dentro de la cancha. Reconoció que a veces parece enojado o demasiado intenso durante los partidos, pero explicó que es parte de su estilo competitivo, ya que siempre intenta jugar al máximo y entregar el 100 por ciento en cada jugada.

Además, el nuevo refuerzo rayado no ocultó su emoción por integrarse a un plantel lleno de talento. Señaló que Rayados cuenta con jugadores de mucha calidad, una afición impresionante y un entorno que lo motiva a buscar grandes objetivos desde el primer día, con la mira puesta en los campeonatos.

Uros Durdevic, nuevo jugador de Rayados | MEXSPORT

¿Qué dijo Uros Durdevic sobre Monterrey y el Estadio BBVA?

El delantero elogió directamente al Estadio BBVA, al que consideró uno de los mejores recintos donde ha jugado. Afirmó que siempre le gustó el ambiente y la energía que se vive en Monterrey, aunque recordó que en sus visitas anteriores nunca pudo ganar en ese estadio, aunque sí logró marcar un gol en una ocasión.

Durdevic destacó que ahora tendrá la oportunidad de jugar ahí como local, lo cual lo llena de motivación. Comentó que tiene muchas ganas de comenzar a marcar goles en casa y darle alegrías a la afición, asegurando que su estilo es ideal para buscar protagonismo en un equipo que siempre exige resultados.

Uros Durdevic, nuevo jugador de Rayados | MEXSPORT

Durdevic promete entrega total y sueña con títulos con Rayados

El atacante fue contundente al hablar de sus objetivos: quiere llegar lo más lejos posible y ganar títulos con Rayados. Señaló que sabe que Monterrey es un club grande, obligado a competir por todo, y afirmó que su mentalidad está enfocada en ayudar al equipo en ambos torneos, dejando claro que no llega a pasear, sino a pelear por el campeonato.