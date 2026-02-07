Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?

La NFL llegó a su fin, pero no sin antes con el Juego Grande de la temporada. El Super Bowl LX definirá al Campeón de la Temporada 2025, con los Seattle Seahawks y los New England Patriots como protagonistas, en un duelo con tintes defensivos y con grandes historias detrás del mismo.

Los Pats volvieron al Juego Grande desde su última aparición en la edición de LIII, en la que derrotaron a Los Angeles Rams. Ahora, con grandes cambios, pero una filosofía defensiva intacta, los de Foxborough intentarán ser la plantilla más galardonada con los Trofeos Lombardi en la NFL

Drake Maye | AP

La juventud de Drake Maye puede ser un arma de doble filo, sin embargo, el mariscal de campo intentará hacer todo lo posible para ganar el Juego Grande y ser el más joven en lograrlo. Por su parte, Mike Vrabel quiere ser el primer entrenador en jefe en ganar el Lombardi con un mismo equipo, tanto como jugador como head coach.

Por su parte, los Halcones Marinos quieren una revancha personal contra los New England Patriots. En el recuerdo de los de la Ciudad Esmeralda, Malcolm Butler se llevó sus ilusiones de ganar su segundo Super Bowl, con aquella mala decisión de Pete Carroll en los segundos finales del juego.

Sigue la NFL en DAZN

Ni Carroll ni Russell Wilson son parte de los Seahawks, ahora el equipo es de Mike Macdonald y Sam Darnold. Uno buscará entrar en el selecto grupo de entrenadores en ganar el Super Bowl con menos de 40 años, mientras que el mariscal de campo intentará dejar de ver fantasmas y reescribir su legado.

Los factores a considerar en el Super Bowl LX

Como se mencionó anteriormente, tanto Vrabel como Macdonald son entrenadores con tintes ofensivos, por lo que el partido se podría definir en jugadas claves. Jaxon Smith-Njigba tendrá un duelo mano a mano con Christian González, en lo que puede ser una de las claves en el partido.

Sam Darnold en la Final de la NFC | AP

Sin embargo, otro de los puntos fuertes son los equipos especiales, quienes buscarán ser ese factor x en el Super Bowl LX. Los Seahawks tuvieron una demostración de su poder con dicho departamento en el duelo ante los San Francisco 49ers, con una devolución de patada de Rashid Shaheed en la primera jugada del partido.

¿Cuándo y dónde ver el Super Bowl LX?

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Lugar: Levi 's Stadium, Santa Clara, California

Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, TV Azteca, Fox Sports, ESPN, DAZN

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar. Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C