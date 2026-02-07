Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Napoli rescata triunfo, de último minuto, ante el Genoa de Johan Vásquez

Genoa ante el Napoli de la Serie A l AP
Associated Press (AP) 16:31 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Rasmus Höjlund anotó un penalti en el último suspiro

Rasmus Höjlund anotó un penalti en el último suspiro para el Napoli, con diez hombres, ganó 3-2 en Génova en la Serie A, manteniendo la presión sobre los dos clubes principales de Milán en busca del liderato.

Höjlund tuvo la suerte de que el portero del Génova, Justin Bijlow, no pudo detener su disparo bajo, a pesar de tocar el balón con el brazo en el quinto minuto del tiempo de descuento para sumar tres unidades valiosas.

El penalti fue otorgado después de que Maxwel Cornet, quien acababa de entrar como sustituto, fuera considerado tras una revisión del VAR que había pateado el pie de Antonio Vergara, después de que el centrocampista del Napoli cayera dramáticamente al suelo.

Genoa vs Napoli l AP

Doblete de Höjlund

El segundo gol de Höjlund en el partido colocó al Napoli a un punto detrás del AC Milan y a seis del Inter de Milán. Ambos tienen un partido menos, pero la presión no cesa tras la Jornada 24.

El Napoli tuvo un mal comienzo con el portero Alex Meret derribando a Vitinha tras un pase atrás fallido de Alessandro Buongiorno apenas segundos después de comenzar el partido. Una revisión del VAR confirmó el penalti y Ruslan Malinovskyi anotó desde el punto en el segundo minuto.

Genoa ante el Napoli l AP

Scott McTominay estuvo involucrado en ambos goles cuando el Napoli respondió con un doblete rápido. Bijlow detuvo su primer intento en el minuto 20, pero Höjlund aprovechó el rebote, y McTominay disparó desde unos 20 metros para poner el 2-1 un minuto después.

Sin embargo, McTominay tuvo que salir en el descanso con lo que parecía una lesión muscular, y otro error de Buongiorno permitió a Lorenzo Colombo anotar en el 57 para el Génova. El defensa central del Napoli, Juan Jesus, fue expulsado en el 76 después de recibir una segunda tarjeta amarilla por sujetar al sustituto del Génova, Caleb Ekuban.

Napoli gana ante Genoa con gol en el último minuto l AP

¿Cómo terminó Johan Vásquez el partido?

El Génova buscó un gol de la victoria, pero fueron los visitantes quienes celebraron tras un final dramático. Mientras tanto el defensa mexicano estuvo todo el encuentro y terminó pintado de amarillo.

Últimos videos
Lo Último
18:58 Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
18:46 América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
18:32 Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
18:27 ¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
18:23 Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
17:55 México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?
17:46 ¿Quiénes recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra de 1,900 pesos?
17:45 ¡Enciende las alarmas! Martinoli vuelve ausentarse en TV Azteca, durante el Toluca vs Cruz Azul
17:44 ¿Nuevo integrante en el Rebaño? Chivas y su oferta por Jonathan Pérez
17:39 ¡Fiebre de Super Bowl! Toluca presentó su nuevo jersey inspirado en la NFL
Tendencia
1
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
2
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
3
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
5
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
6
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
Te recomendamos
Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
Futbol
07/02/2026
Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
NFL
07/02/2026
América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
Futbol
07/02/2026
Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
Contra
07/02/2026
¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
Otros Deportes
07/02/2026
Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?
Otros Deportes
07/02/2026
México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?