¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius

América avanzó de manera importante en las negociaciones con Fluminense para concretar el préstamo de Vinicius Lima, mediocampista brasileño. La directiva azulcrema trabajó esta opción como parte del proceso de reestructuración del plantel, en busca de cubrir una vacante clave en el mediocampo tras recientes movimientos en la plantilla, específicamente la de Álvaro Fidalgo.

Vinicius Lima de Fluminense es pretendido por América | IG: lima96

De acuerdo con información del medio brasileño Ge Globo, las conversaciones entre ambas instituciones se encuentran en una etapa avanzada y con condiciones bien encaminadas para llegar a un acuerdo. El reporte señaló que el diálogo entre los clubes progresó de forma constante, con coincidencias en los términos generales de la operación.

PRÉSTAMO CON OPCIÓN A COMPRA

La negociación se planteó bajo un esquema de préstamo hasta finales de 2026, con una opción de compra previamente establecida; dicho acuerdo sería similar al de Raphael Veiga, quien recientemente llegó a las Águilas y este mismo sábado podría debutar ante Rayados. Dicho futbolista está cedido hasta diciembre y de acuerdo a objetivos se ejecutará la opción de compra.

Vinicius Lima tiene contrato vigente con Fluminense hasta finales de 2027, factor que permitió estructurar la cesión con margen para que el club mexicano evalúe su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva.

Como parte del proceso, América y Fluminense sostuvieron una reunión este sábado que fue considerada clave para definir el futuro del futbolista, según reportes. En ese encuentro se revisaron los últimos detalles contractuales y administrativos, con el objetivo de dejar el acuerdo listo para su formalización.

Lima llegó a Fluminense en 2023 procedente del Ceará, con el objetivo de reforzar el plantel que disputaría la Copa Libertadores. Desde su incorporación, el jugador se integró como una alternativa constante dentro de la rotación del equipo, pues es un mediocampista mixto, con características similares a las de Álvaro Fidalgo en cuanto a la posición del campo en la que se desarrollan.

Vinicius Lima, jugador brasileño| IG: lima96

VINICIUS LIMA CON EL 'FLU'

Durante su etapa en el club carioca, el mediocampista fue utilizado en diversas posiciones bajo la dirección técnica de Fernando Diniz. A lo largo de su paso por el equipo, tuvo participación como mediocampista ofensivo, extremo, contención e incluso como defensa central en situaciones puntuales, lo que incrementó su valor dentro del plantel.

En el plano colectivo, Lima formó parte del equipo que conquistó el Campeonato Carioca y la Conmebol Libertadores en 2023, además de la Recopa Sudamericana en 2024. En números, cerró su etapa en Fluminense con 168 partidos disputados, 16 goles anotados y 10 asistencias registradas en competencias oficiales.

Dicho futbolista fue solicitado directamente por André Jardine, quien lo consideró un perfil adecuado para cubrir el espacio que dejó el español Álvaro Fidalgo, recientemente transferido de forma definitiva al Real Betis.