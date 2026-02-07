Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes

Matheus Reis, mexicano de nacimiento, con Fluminense | @matheusreis_07
David Torrijos Alcántara 20:40 - 06 febrero 2026
El atacante extendió su vínculo con Fluminense hasta 2030

La joya mexicobrasileña de 18 años, Matheus Reis, formalizó este jueves su renovación con el Fluminense mediante un acuerdo multianual. El club de Río de Janeiro extendió el contrato del futbolista por dos años adicionales, que aseguran su permanencia hasta el año 2030. Esta decisión llega tras un inicio de temporada prometedor donde el atacante logró debutar en el máximo circuito.

Para proteger a su joven promesa, el 'Flu' fijó una cláusula de rescisión cercana a los 80 millones de euros. Esta cifra, reportada como prácticamente inalcanzable para cualquier equipo del continente americano, apunta directamente a un futuro traspaso hacia Europa. El jugador expresó su felicidad por cumplir este objetivo y agradeció la confianza para iniciar su etapa profesional con el primer equipo.

Reis con la Selección Mexicana | INSTAGRAM: @matheusreis_07

¿Quién es Matheus Reis?

La historia de Matheus Reis comenzó el 2 de abril de 2007 en la Ciudad de México. Es hijo del exfutbolista brasileño Elías Reis, quien jugaba en territorio azteca al momento de su nacimiento. Debido a su origen, posee la doble nacionalidad, aunque ha radicado en Brasil desde hace varios años para desarrollar su formación futbolística.

Su camino en las canchas brasileñas inició a la temprana edad de 10 años, cuando se integró a las filas del club. Desde entonces, ha escalado categorías con éxito, conquistando títulos importantes como el Campeonato Brasileño y la Copa de Brasil Sub-17. Su polivalencia en el ataque le permite desempeñarse como extremo o delantero centro, destacando por su capacidad individual.

¿Reis podrá jugar con México?

A nivel de selecciones, el joven atacante ya conoce lo que es el éxito internacional tras ganar el Campeonato Sudamericano Sub-17 con Brasil en 2023. A pesar de haber nacido en México y aceptar convocatorias con el "Tri" un año más tarde, ha sido claro sobre sus preferencias. El jugador manifestó sus intenciones de representar a la "Canarinha" cuando llegue el momento de dar el salto definitivo.

Reis en un amistoso con la Selección Mexicana | @matheusreis_07

"Estoy muy contento de haber logrado este objetivo; era algo que deseaba y estoy muy agradecido", declaró Reis tras la firma. El delantero confía en que este paso sea solo el comienzo de un año lleno de éxitos en el futbol carioca. Actualmente, su prioridad es asentarse en el esquema principal y seguir sumando minutos tras su reciente debut profesional.

Con esta renovación, Fluminense no solo asegura el talento de Reis, sino que garantiza una ganancia histórica en caso de una venta. El entorno del futbol mexicano seguirá de cerca su evolución, con la esperanza de que el atacante cambie de opinión sobre su futuro internacional. Por ahora, el jugador se concentra en brillar en el país donde se ha formado deportivamente.

Matheus Reis, joya brasileña| @matheusreis_07

La directiva brasileña celebró el acuerdo en sus redes sociales y destacan que las negociaciones llegaron a buen puerto gracias a la disposición del futbolista. El contrato anterior vencía en 2028, pero su rápido crecimiento obligó a mejorar las condiciones actuales. De esta forma, México y Brasil siguen compartiendo a una de las promesas más interesantes del balompié sudamericano.

