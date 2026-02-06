Pep Guardiola aclara los rumores sobre una posible salida del Manchester City

En la previa del esperado duelo entre Manchester City y Liverpool en Anfield, Pep Guardiola salió al paso de los rumores sobre su posible salida del club inglés. El entrenador español, considerado uno de los técnicos más influyentes del futbol moderno, aseguró que su continuidad está garantizada gracias al contrato vigente que mantiene con la institución.

En los últimos días, diversas versiones en medios británicos y europeos han señalado que Guardiola podría abandonar el banquillo del City al término de la presente temporada. Sin embargo, el propio estratega catalán se encargó de desmentir esas especulaciones durante una conferencia de prensa realizada este viernes.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP

Guardiola reafirma su contrato con el Manchester City

Guardiola fue contundente al ser consultado sobre su futuro, recordando que tiene un acuerdo vigente con el club. "Me queda un año de contrato", afirmó el técnico, dejando claro que su prioridad es cumplir lo firmado y mantenerse al mando del equipo.

El entrenador también subrayó que su postura no ha cambiado con el paso de los meses. Ante la insistencia de los periodistas sobre lo que ocurrirá en el próximo verano, Guardiola respondió con firmeza: "La respuesta es la misma que te di hace dos meses", haciendo referencia a declaraciones anteriores donde ya había manifestado su intención de continuar.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP

¿Pep Guardiola dejará el Manchester City al final de la temporada?

A pesar de los rumores, el estratega recordó que renovó su contrato a finales de 2024 y que su vínculo se extiende hasta junio de 2027. Este dato refuerza la idea de que su ciclo en el club aún tiene camino por recorrer y que no existe una decisión inmediata de salida.

El anuncio llega en un momento clave, ya que el Manchester City se juega parte importante de la temporada frente a un Liverpool que también pelea por los primeros lugares. La estabilidad en el banquillo puede ser un factor determinante para el cierre del campeonato y la lucha por títulos.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP

Además, este verano Guardiola celebrará una década como entrenador del Manchester City, etapa marcada por éxitos históricos. En ese periodo, ha transformado al club en una potencia mundial, consolidando un estilo de juego que ha sido referencia en Europa.

Entre sus logros más destacados figuran seis títulos de Premier League, cuatro de ellos obtenidos de manera consecutiva, un récord sin precedentes en el futbol inglés. Esta racha consolidó al City como el equipo dominante del campeonato y reafirmó la figura de Guardiola como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos.