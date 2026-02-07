Checo Pérez y Cadillac F1: Fecha y detalles para la presentación del monoplaza para 2026

¿Bad Bunny, la gran estrella del Super Bowl LX? ¡No! Ese es Checo. El piloto mexicano Sergio Pérez vuelve a la Fórmula 1 con Cadillac, equipo que afronta su debut en la máxima categoría y que este domingo 8 de febrero dará a conocer al mundo su primer monoplaza.

Valteri Bottas y Checo Pérez | Sitio Oficial Tommy Hilfiger

¿Cómo está conformado Cadillac en F1?

Bajo la dirección de Graeme Lowdon, la escudería contará con una dupla de pilotos experimentados: el mexicano Checo Pérez, ex de Red Bull, y el finlandés Valtteri Bottas, proveniente de Mercedes.

Con un recorrido desde 2011 en la categoría reina, Pérez Mendoza presume 39 podios, 29 de ellos con RBR; 2023 fue su mejor año, pues alcanzó el Subcampeonato en el Mundial de Pilotos, solo detrás de su excompañero, Max Verstappen.

Del lado de Bottas, el finlandés también sabe lo que es ser el #2 de la F1, cuando en 2019 y 2020 quedó en el segundo peldaño de la temporada, detrás de Lewis Hamilton.

Checo Pérez, en el Cadillac de práctica | @Cadillac_F1

¿Cuándo se revelará el diseño del Cadillac F1 2026?

La presentación del primer monoplaza de Cadillac está programada para el domingo 8 de febrero. El diseño se mostrará por primera vez en un anuncio televisivo durante la transmisión del Super Bowl LX.

Aunque el momento exacto dependerá del desarrollo del partido, se estima que ocurra alrededor de las 17:30, hora de la Ciudad de México, aunque este podría variar algunos minutos por cuestiones del mismo juego entre Seahawks y Patriots.

Bottas y Checo | @Cadillac_F1

¿Dónde ver la presentación de Cadillac

Los seguidores del automovilismo en Latinoamérica contarán con varias alternativas para ver tanto el Super Bowl LX como el esperado anuncio. ESPN posee los derechos de transmisión para gran parte del continente.

En México, la oferta es más amplia, incluyendo canales como ESPN, FOX Sports México, TUDN, con el Canal 5 como ventana tradicional del Gran Juego de la NFL, la plataforma de streaming NFL Game Pass y DAZN.

Gran sorpresa desde Nueva York

De forma paralela al anuncio televisivo, Cadillac organizará un evento especial en Times Square, Nueva York. Del 6 al 9 de febrero, se instalará una exhibición congelada en el corazón de la Gran Manzana. Conforme se acerque la fecha de la revelación, el hielo se 'derretirá' simbólicamente para mostrar el diseño final del monoplaza.

"La presentación de la decoración de un coche de Fórmula 1 es un momento crucial que define la identidad del equipo", declaró Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac.