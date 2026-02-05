Cadillac y Tommy Hilfiger presentan su primera colección con mercancía de Checo Pérez: Precios y dónde comprar

La escudería Cadillac, que marcará el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 en 2026, ha lanzado oficialmente su primera línea de productos en colaboración con la reconocida marca Tommy Hilfiger.

El nuevo equipo de la F1 desveló las primeras imágenes de su mercancía, la línea incluye una variedad de prendas como sudaderas, polos, chalecos, camisetas, chamarras y gorras.

El lanzamiento de los productos ha generado mucho interés en la afición mexicana, especialmente en los fans del piloto tapatío.

Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger

Precios y dónde adquirir la nueva colección

Los productos oficiales de Cadillac para la temporada 2026 de la F1 yaestán disponibles para el público mexicano y se pueden comprar directamente a través de las tiendas en línea de la escudería y Tommy Hilfiger.

En cuanto a los precios, la gama es variada. Las camisetas tienen un valor de mil 899 pesos y las gorras de mil 499 pesos. Otras prendas, como los tops para mujer, inician en 999 pesos, mientras que las chamarras de estilo universitario para hombre y mujer alcanzan los 7 mil 499 pesos.

Algunos productos, como la gorra y la playera polo, tanto negra como blanca, se pueden adquirir con el número 11 de 'Checo' Pérez.

Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Cadillac y Sergio Pérez rodarán por primera vez juntos en el máximo circuito en el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo.

El equipo norteamericano se estrenará en la F1 en un circuito histórico, como lo es Albert Park, con una dupla de pilotos de mucha experiencia. Junto al mexicano, también correrá Valteri Bottas.