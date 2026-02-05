Toro Fernández recibe sanción de dos partidos tras expulsión ante Juárez

La Comisión Disciplinaria dio a conocer el reporte correspondiente a la Jornada 4 en el que se confirma la sanción para Gabriel Fernández, delantero de Cruz Azul, quien recibió dos partidos de suspensión tras su expulsión en el duelo ante FC Juárez.

Toro Fernández | MEXSPORT

¿Por qué castigaron a Gabriel Fernández?

El castigo se deriva de los insultos dirigidos al árbitro central, Rafael López Valle, conducta que fue asentada en la cédula arbitral y que derivó en la sanción automática por parte del organismo disciplinario de la Liga MX.

Con esta suspensión, el atacante celeste no estará disponible durante las próximas dos jornadas del torneo, (Toluca y Tigres) una baja sensible para el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón.

Sin embargo, este parón sirve como una oportunidad, ya que Fernández también presentó una torcedura de tobillo, lesión de la que podrá recuperarse durante el tiempo que dure su castigo, evitando así forzar su regreso a las canchas.

¿Cuándo regresa Gabriel Fernández?

El ‘Toro’ estaría listo para reaparecer el 22 de febrero, cuando Cruz Azul enfrente a Chivas, partido en el que el club espera contar nuevamente con su delantero en plenitud física en Liga MX.

En cuanto al cuerpo técnico, la Comisión Disciplinaria también dio a conocer las sanciones correspondientes.

Gabriel 'Toro' Fernández en el partido contra FC Juárez en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, recibió un partido de suspensión, por lo que no podrá estar en el banquillo durante la próxima jornada (Toluca).

Asimismo, el auxiliar técnico Javier Berges fue castigado con dos partidos de suspensión.

Cruz Azul deberá afrontar las siguientes fechas con ausencias tanto en el campo como en el banquillo, mientras esperan la llegada de Christian Ebere.