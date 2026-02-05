Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Toro Fernández recibe sanción de dos partidos tras expulsión ante Juárez

Toro Fernández | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 12:20 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El castigo se deriva de los insultos dirigidos al árbitro central, Rafael López Valle

La Comisión Disciplinaria dio a conocer el reporte correspondiente a la Jornada 4 en el que se confirma la sanción para Gabriel Fernández, delantero de Cruz Azul, quien recibió dos partidos de suspensión tras su expulsión en el duelo ante FC Juárez.

Toro Fernández | MEXSPORT

¿Por qué castigaron a Gabriel Fernández?

El castigo se deriva de los insultos dirigidos al árbitro central, Rafael López Valle, conducta que fue asentada en la cédula arbitral y que derivó en la sanción automática por parte del organismo disciplinario de la Liga MX.

Con esta suspensión, el atacante celeste no estará disponible durante las próximas dos jornadas del torneo, (Toluca y Tigres) una baja sensible para el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón.

Sin embargo, este parón sirve como una oportunidad, ya que Fernández también presentó una torcedura de tobillo, lesión de la que podrá recuperarse durante el tiempo que dure su castigo, evitando así forzar su regreso a las canchas.

¿Cuándo regresa Gabriel Fernández?

El ‘Toro’ estaría listo para reaparecer el 22 de febrero, cuando Cruz Azul enfrente a Chivas, partido en el que el club espera contar nuevamente con su delantero en plenitud física en Liga MX.

En cuanto al cuerpo técnico, la Comisión Disciplinaria también dio a conocer las sanciones correspondientes.

Gabriel 'Toro' Fernández en el partido contra FC Juárez en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Gabriel 'Toro' Fernández en el partido contra FC Juárez en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, recibió un partido de suspensión, por lo que no podrá estar en el banquillo durante la próxima jornada (Toluca).

Asimismo, el auxiliar técnico Javier Berges fue castigado con dos partidos de suspensión.

Cruz Azul deberá afrontar las siguientes fechas con ausencias tanto en el campo como en el banquillo, mientras esperan la llegada de Christian Ebere.

Gabriel 'Toro' Fernández y José Paradela en celebración en el partido de Cruz Azul ante FC Juárez | IMAGO 7
Gabriel 'Toro' Fernández y José Paradela en celebración en el partido de Cruz Azul ante FC Juárez | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
15:34 ¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
15:25 ¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
15:15 Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
15:10 Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
15:07 Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
14:54 ¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?
14:48 Kristin Cabot, de ser exhibida en concierto de Coldplay a dar conferencias para hablar de su caso
14:48 Corea del Sur elige Chivas Verde Valle como su campamento base rumbo al Mundial 2026
14:39 ¿Quién es Lucila Mariscal, la famosa comediante mexicana que ahora vive en un asilo?
14:35 ¿Cristiano Ronaldo se va de Arabia? El lusitano vuelve a estar fuera de la convocatorio del Al-Nassr
Tendencia
1
Contra ¡Alerta! Estafa del “pañuelazo” deja sin Pensión Bienestar a adultos mayores
2
Contra ¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
3
Opinión Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
4
NFL ¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
Te recomendamos
¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
Beisbol
05/02/2026
¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
Fidalgo con el jersey el Betis | IG @alvarofidalgo
Futbol
05/02/2026
¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
Contra
05/02/2026
Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
Contra
05/02/2026
Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
Contra
05/02/2026
Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?
Futbol
05/02/2026
¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?