Futbol Nacional

Nicolás Larcamón tras victoria ante Vancouver FC: 'Pudimos ser más contundentes'

Nicolás Larcamón celebra triunfo ante Vancouver FC I MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 00:39 - 05 febrero 2026
El técnico de Cruz Azul destacó el trabajo de su equipo en el duelo de Concachampions y ya piensa en Toluca

Luego de la contundente victoria de Cruz Azul por 3-0 ante Vancouver FC, el técnico celeste, Nicolás Larcamón, reconoció que su equipo pudo haber sido aún más contundente en el marcador, aunque subrayó la complejidad de este tipo de compromisos y el contexto en el que se dieron otros resultados de equipos mexicanos.

"Quizá podríamos haber sido más contundentes para llevarnos un resultado todavía más abultado, pero también, al mismo tiempo, no son partidos fáciles", dijo.

"A la vista están los resultados que se dieron en esta fecha, donde hubo otros equipos mexicanos que, en condiciones similares, no pudieron marcar esa tendencia en su favor", señaló.

Agustín Palavecino festeja gol ante Vancouver FC I MEXSPORT

PONE LA MIRA EN EL DIABLO

Ahora, el estratega argentino fija su atención en su próximo rival, Toluca, pues se medirán a los Diablos Rojos este sábado, en el partido correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026.

No son preocupaciones, nos ocupa el partido, sabemos que será una parada sumamente exigente, en la que nos vamos a jugar muchas cosas, pero en definitiva no deja de ser recién una quinta fecha de un torneo, donde le restarán todavía muchos rivales, todavía hay muchas fechas. Entonces, en definitiva, creo que es fundamental nosotros poder seguir en esta senda de triunfo

"Hoy logramos el cuarto triunfo consecutivo y, bueno, ese deseo de extender esta buena racha y, sobre todo, de hacerlo contra un rival de tamaña jerarquía, como lo es Toluca. Así que ya a partir de esta noche nos ponemos a trabajar ese partido y, bueno, con la convicción de que llegamos muy bien y que podemos hacer un gran partido el sábado para lograr esos tres puntos", continuó.

¿CÓMO ESTÁ EL 'TORO' FERNÁNDEZ?

Por otra parte, Larcamón también informó sobre el estado de salud de Gabriel Fernández pues en una de las últimas jugadas el jugador sintió una fuerte entrada del rival.

"No, el Toro, aparentemente, se sintió una entrada muy brusca por parte del rival, y creemos que no es nada mayor, así que esperaremos los estudios para confirmar que simplemente fue una entorsis leve y no más que eso", argumentó.

