¿Hijo de la leyenda? Allen Iverson, el jugador de Rayados con nombre de estrella de la NBA

El futbol mexicano suele regalarnos coincidencias curiosas, pero pocas han generado tanto eco en redes sociales como el registro de Allen Iverson Rojas García. El joven mediocampista de las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey se ha vuelto viral no solo por su talento, sino por portar el nombre de uno de los basquetbolistas más icónicos de las últimas décadas.

Allen Iverson, estrella retirada de la NBA | IG: theofficialai3

A pesar de la inevitable comparación, es importante aclarar que no existe ningún parentesco con el MVP de la NBA de 2001. En el caso del jugador albiazul, "Iverson" funciona como su segundo nombre y no como apellido.

Mientras que el astro estadounidense medía 1.83 metros y dominaba las duelas, el joven regiomontano utiliza su agilidad y su estatura de 1.71 metros para organizar el juego desde el centro del campo, demostrando una visión de juego que ilusiona a la afición de "La Pandilla".

Registro de Allen Iverson Rojas García | Liga MX

Rojas García representa la nueva camada de talento con doble nacionalidad que nutre a la Liga MX:

Nacimiento: 6 de febrero de 2006 (Texas, EE. UU.)

Nacionalidad: Mexicana

Físico: 1.71 m / 67.5 kg

Dorsal: 251 en Liga MX

Actualmente, con 19 años recién cumplidos, Allen Iverson es una pieza clave en la estructura de fuerzas básicas, participando activamente en las categorías Sub 19 y Sub 21.

Su progresión ha sido constante y ya sabe lo que es vestir la camiseta del primer equipo en torneos internacionales. Hizo su debut oficial en la CONCACAF Champions Cup, sumando minutos en el empate frente al Xelajú. Sin embargo, el gran objetivo a corto plazo para el texano es el ansiado debut en la Liga MX, donde busca consolidarse bajo la disciplina de la cantera regiomontana.

Allen Iverson debuta con Rayados | MEXSPORT

El dato: A diferencia del pick número uno del Draft de 1996, Rojas García prefiere el césped al tabloncillo, pero la presión de un nombre histórico no parece pesarle en los botines.